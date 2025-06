FAMOSOS

Virginia Fonseca e Zé Felipe surgem sem aliança pela primeira vez após separação

Influenciadora foi vista sem o anel de compromisso dias após usar a joia mesmo com o fim do casamento

A influenciadora Virginia Fonseca (26), apareceu sem aliança pela primeira vez nesta quarta-feira (04), oito dias após o fim de seu casamento com Zé Felipe (27). A ausência do acessório chamou atenção dos fãs, já que mesmo após o anúncio da separação, ambos ainda vinham utilizando as joias nas aparições públicas e nas redes sociais.>