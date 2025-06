APÓS RECLAMAÇÃO

Rodrigo Hilbert rebate falta de sexo com Fernanda Lima e detalha vida íntima: 'Isso é ruim?'

Apresentador negou fase difícil do casal

Depois de virar meme por reclamar da falta de sexo com o marido, Rodrigo Hilbert, a apresentadora Fernanda Lima publicou um vídeo nas redes sociais, nesta quarta-feira (4), e deu maiores detalhes sobre a vida íntima do casal. Ela viralizou no dia anterior ao revelar, durante participação no podcast Surubaum, apresentado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, que "não estava fácil" transar com o modelo.>