CONTROLADA

Camilla de Lucas revela que tem 'medo de ficar pobre de novo'

Influenciadora falou que prefere não comprar muito e ostentar: 'Não preciso'

A influenciadora falou que preferiu continuar morando em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, após sair do BBB 21 como vice-campeã. "Eu já tinha mais de R$ 5 milhões de reais e mesmo assim continuava morando no meu apartamento de R$ 1,4 mil".>

Camilla disse que só deixou Nova Iguaçu para morar em uma casa no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, quando sentiu segurança financeira. "Hoje estou com a minha vida tranquila, e qual é a minha estratégia, pra eu viver bem até os meus 70 anos? O padrão de vida que estou vivendo hoje funciona, e fará eu me manter até lá".>