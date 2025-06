POR UM TRIZ

Ex-BBB escapa de tentativa de assalto e relata: ‘Cria da Rocinha vai dar mole?’

Danrley Ferreira usou suas habilidades como maratonista para fugir de três criminosos

O ex-BBB Danrley Ferreira, conhecido por sua participação no Big Brother Brasil 19, passou por momentos de tensão na noite de segunda-feira (2) ao sofrer uma tentativa de assalto durante uma caminhada no Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro. Três criminosos o abordaram próximo ao 23º Batalhão da Polícia Militar, exigindo seu celular e alegando estar armados. >

Danrley compartilhou os detalhes do ocorrido por meio das redes sociais, reforçando que agiu com frieza e cautela para escapar ileso. “Atividade, rapaziada! Não reagi, apenas avaliei a situação com muita calma e vi o melhor jeito de sair dela. Muito cuidado, a pista tá salgada!”, alertou o estudante de pedagogia em vídeo publicado no Instagram.>