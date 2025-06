VEJA OS VALORES

Yudi Tamashiro surpreende ao revelar quanto cobra por palestras motivacionais

Ex-apresentador infantil também tem empresa no Japão

Yudi Tamashiro revelou quanto ganha para realizar palestras motivacionais e espirituais. Ex-apresentador infantil do "Bom dia & Cia", evangélico e pai do recém-nascido Davi, ele disse que atualmente sua principal fonte de renda vem das apresentações que comanda em empresas e eventos.>

"O que pagam as minhas contas são as palestras que eu dou, eu cobro de R$ 30 a 40 mil. São palestras motivacionais e espirituais", disse Yudi ao podcast Festa da Firma, do humorista Ceará. O apresentador contou que relata suas experiências pessoais. "Eu vou lá e falo sobre a [minha] vida, sobre o que eu fiz. É motivacional, mas também trago o espiritual".>