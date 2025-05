EMOCIONANTE

Yudi Tamashiro celebra nascimento do primeiro filho: ‘O amor é o que sustenta’

Ex-apresentador compartilhou nas redes sociais detalhes do nascimento de Davi Yudi

Em um dos trechos, o influenciador destacou a intensidade do momento e o aprendizado vivido durante o parto. “O amor é o que sustenta. O amor é o que dá força. Eu vi isso com meus próprios olhos. Ali dentro do quarto, vendo minha esposa parindo nosso filho, entendi algo que escola nenhuma me ensinou: o corpo sente dor, mas é o amor que sustenta”, escreveu.>