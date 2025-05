TRAGÉDIA

Filho de influenciadora morre após acidente doméstico

Criança de 3 anos, filho de Emilie Kiser, foi encontrada inconsciente em piscina e não resistiu após seis dias de internação

Heider Sacramento

Publicado em 20 de maio de 2025 às 08:57

Filho de influenciadora de 3 anos morre após trágico acidente doméstico Crédito: Reprodução/Instagram

O pequeno Trigg Kiser, filho da influenciadora digital norte-americana Emilie Kiser, faleceu aos 3 anos após um grave acidente doméstico ocorrido no dia 12 de maio, em Chandler, no Arizona (EUA). A criança foi encontrada inconsciente na piscina da residência da família e, apesar das tentativas de reanimação no local, foi levada em estado crítico ao hospital.>

Inicialmente internado no Centro Médico Regional de Chandler, Trigg foi transferido ao Hospital Infantil de Phoenix, onde permaneceu por seis dias sob cuidados intensivos. Sua morte foi confirmada em 18 de maio, gerando uma onda de comoção nas redes sociais.>

Emilie Kiser deu à luz Trigg em 2021. Seu segundo filho, Theodore, nasceu em março deste ano Crédito: Reprodução/Instagram

As autoridades locais, incluindo o Departamento de Polícia de Chandler e o Instituto Médico Legal do Condado de Maricopa, seguem investigando as circunstâncias do afogamento. Detalhes adicionais não foram divulgados até o momento, em respeito à privacidade da família.>

Com mais de 3 milhões de seguidores no TikTok e 1 milhão no Instagram, Emilie Kiser é conhecida por compartilhar conteúdos sobre maternidade e vida familiar. A súbita interrupção de suas postagens, por três dias consecutivos após o acidente, causou apreensão entre os fãs.>