DESCANSO

Aline Patriarca anuncia pausa após BBB 25 para cuidar da saúde mental: 'Preciso recarregar'

Ex-BBB revelou nas redes sociais que está passando por um momento intenso e decidiu se afastar temporariamente

Heider Sacramento

Publicado em 20 de maio de 2025 às 08:12

Aline Patriarca Crédito: Reprodução

A ex-BBB Aline Patriarca usou as redes sociais no último domingo (18) para anunciar que fará uma pausa na agenda para cuidar da saúde mental. Em uma publicação no X (antigo Twitter), a baiana desabafou sobre os efeitos do pós-confinamento e afirmou que o momento exige introspecção e equilíbrio. >

“Estou tirando um tempo para mim e, nesse turbilhão de coisas boas, também é necessário cuidar da mente”, escreveu Aline. Ela ainda reforçou a importância do autocuidado após a participação no BBB 25. “Às vezes, é preciso pausar para recarregar, refletir e voltar com mais equilíbrio e energia. Após esse breve período, estarei de volta, renovada e mais presente”, completou.>

Desde que deixou o programa da TV Globo, Aline tem cumprido compromissos no Rio de Janeiro. Nos últimos dias, participou da estreia do musical “Torto Arado”, no sábado (17), e de um evento promovido pela Casa de Apoio à Criança com Câncer Santa Teresa.>