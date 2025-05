CONFUSÃO

Ex-BBB Aline Patriarca diz que teve perfil invadido após ser acusada de bloquear fãs

Ela afirmou que invasor fez comentários ofensivos e bloqueou até membros da própria equipe

Ela também informou que acionou a polícia e a Justiça para lidar com a situação. “Estou tomando todas as medidas cabíveis, incluindo a busca de apoio policial e judicial, além de contato com a plataforma para recuperar o acesso e responsabilizar os envolvidos. Agradeço pela compreensão.”>

“No início, a conta não apresentava nenhuma movimentação, mas depois começou a bloquear seguidores e responder a alguns perfis com comentários ofensivos”, explicou. Aline disse ainda que a situação gerou prejuízos e que está tratando o caso com seriedade: “Ainda não entendi muito bem o objetivo dessa pessoa, mas as medidas cabíveis estão sendo tomadas. Isso está me causando prejuízos.”>