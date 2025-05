POLÊMICA

Amigo de padre Fábio de Melo nega ter perfil +18 após polêmica em cafeteria

Influenciador fitness que acompanhava o padre em Joinville se pronuncia após ataques e nega conteúdo sexual: “Era só academia”

Heider Sacramento

Publicado em 19 de maio de 2025 às 19:40

Amigo do Padre Fábio de Mello se pronunciou pela primeira vez Crédito: Reprodução/Instagram

A polêmica envolvendo o padre Fábio de Melo em uma cafeteria de Joinville (SC) ultrapassou os limites da loja e ganhou força nas redes sociais, atingindo até mesmo o amigo que o acompanhava na ocasião. Leandro Rodrigues, influenciador digital focado em conteúdo fitness, passou a ser alvo de especulações após internautas apontarem que ele manteria perfis em plataformas de conteúdo adulto, o que ele negou veementemente. >

Com mais de 33 mil seguidores no Instagram, Leandro é natural de Rio Claro, interior de São Paulo, e frequentemente compartilha vídeos sobre saúde e treinos. Após a confusão envolvendo o padre e a demissão do gerente da cafeteria, o influenciador fechou seu perfil na rede social e se manifestou por meio do X (antigo Twitter).>

“Ué, do nada eu entro aqui e tão falando de mim? Nunca postei e nunca postaria algo para me expor desnecessariamente. Meu conteúdo era de academia e só”, escreveu Leandro, visivelmente incomodado com os rumores. Em outro trecho da publicação, ele completou: “Agora tô numa outra fase da minha vida, até conteúdo de academia e demais abandonei. Abraço para vocês”.>