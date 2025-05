REPRESENTATIVIDADE

Bella Campos curte crítica à Vale Tudo e agita debate nas redes sociais

Atriz reagiu ao comentário sobre a ausência de beijo entre casal LGBTQIA+ na novela das 21h

Em sua conta no X (antigo Twitter), Santos ironizou a falta de afeto explícito entre as personagens: “‘Te amo’ e não tem beijo algum. Parece que estão orando”, escreveu. O post ultrapassou 9 mil curtidas e viralizou também no Instagram. A cena em questão mostra Cecília pedindo Laís em casamento, mas, em vez de um beijo romântico, o momento foi selado com um abraço e um beijo no rosto, contraste visível com os beijos entre casais heterossexuais exibidos no mesmo capítulo, como Raquel (Taís Araújo) e Ivan (Renato Góes), ou as cenas sensuais de Odete Roitman (Debora Bloch).>