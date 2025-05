PEGOU MAL

Kevi Jonny é criticado após beber cerveja em gravação: fãs apontam contradição com fé cristã

Após batismo recente e envolvimento com grupo religioso, cantor gera polêmica ao aparecer com bebida alcoólica

Heider Sacramento

Publicado em 19 de maio de 2025 às 18:00

Kevi Jonny Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O cantor Kevi Jonny voltou a ser alvo de críticas nas redes sociais após um vídeo de bastidores de seu novo projeto, “Arrochando no Bar", viralizar no último fim de semana. Na gravação, o artista aparece supostamente consumindo cerveja durante as filmagens, o que gerou uma onda de críticas, principalmente entre seguidores que acompanham sua jornada de fé iniciada recentemente. >

A repercussão negativa foi impulsionada pelo fato de que Kevi e sua companheira, a influenciadora Sthe Matos, anunciaram publicamente sua conversão ao protestantismo há cerca de dois meses. O casal chegou a registrar nas redes sociais o batismo nas águas, celebrado por fãs como um recomeço espiritual. A cena do cantor com a bebida foi, para muitos, vista como incompatível com os princípios que ele havia declarado seguir.>

“Ao que parece, o crente de hoje não é o mesmo de ontem. As pessoas se convertem e continuam na mesma vida, alegando que isso é normal”, criticou uma internauta, em comentário no Instagram. Outra seguidora foi mais incisiva e questionou a seriedade da decisão espiritual do artista. “A verdade é que o evangelho virou moda! Ninguém quer renunciar por amor a Jesus, só quer viver 24/48 blasfemando o nome de Cristo”, disparou.>