Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Iti, mamãe! Por que cães amam quando conversamos com eles em "voz de bebê"?

Nova pesquisa explica a preferência dos pets por vozes mais agudas e carinhosas

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 12:39

Desvende o segredo por trás da conexão emocional entre humanos e cães através da voz
Desvende o segredo por trás da conexão emocional entre humanos e cães através da voz Crédito: Freepik

Quem nunca ajustou o tom de voz ao falar com seu cachorro? Pesquisadores húngaros confirmam que essa prática, semelhante à comunicação com bebês, ativa o cérebro canino de forma única, fortalecendo a relação e a resposta dos animais aos tutores.

Cães

As quedas de cães e gatos são comuns, e os tutores precisam estar atentos aos sinais de desconforto (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
A cama tipo almofada é ideal para cães que gostam de dormir esparramados (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) por Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
Os cães-guia precisam estar em plenas condições físicas e mentais para desempenhar sua função com segurança e eficiência (Imagem: 24K-Production | Shutterstock) por Imagem: 24K-Production | Shutterstock
O border collie é considerado um dos cães mais inteligentes do mundo (Imagem: Arnold.Petersen | Shutterstock) por Imagem: Arnold.Petersen | Shutterstock
Os cães pastores são inteligentes, ágeis e têm um forte instinto de proteção (Imagem: Hanna Borysenko | Shutterstock) por Imagem: Hanna Borysenko | Shutterstock
A creche estimula o bem-estar físico e mental dos cães (Imagem: Hero Images Inc | Shutterstock) por Imagem: Hero Images Inc | Shutterstock
Plutão é um nome que reflete personalidade e charme para cães pequenos (Imagem: Ezzolo | Shutterstock) por Imagem: Ezzolo | Shutterstock
Cães e gatos devem receber uma alimentação com todos os nutrientes necessários para evitar consequências danosas à saúde (Imagem: Chendongshan | Shutterstock) por Imagem: Chendongshan | Shutterstock
Alguns alimentos ajudam a manter a saúde bucal dos cães (Imagem: Ellina Balioz | Shutterstock) por Imagem: Ellina Balioz | Shutterstock
Cães idosos possuem necessidades nutricionais específicas (Imagem: Daria Lixovetckay | Shutterstock) por Imagem: Daria Lixovetckay | Shutterstock
Cães podem se acostumar com a ausência dos tutores (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
Cães da raça pastor belga de pelos longos, como o groenendael, necessitam de escovação frequente para evitar nós (Imagem: Eudyptula | Shutterstock) por Imagem: Eudyptula | Shutterstock
Os cães também podem sentir ciúmes dos tutores (Imagem: Nina Buday | Shutterstock) por Imagem: Nina Buday | Shutterstock
Diversas raças de cães se destacam por seu instinto de guarda e lealdade aos tutores (Imagem: Eudyptula | Shutterstock) por Imagem: Eudyptula | Shutterstock
A coceira é um processo natural dos cães, mas o tutor deve ficar atento (Imagem: Julia Zavalishina | Shutterstock) por Imagem: Julia Zavalishina | Shutterstock
A adoção ajuda a reduzir o número de cães sem lar (Imagem: hedgehog94 | Shutterstock) por Imagem: hedgehog94 | Shutterstock
Os cães são ótimos companheiros para as crianças (Imagem: Tomsickova Tatyana | Shutterstock) por Imagem: Tomsickova Tatyana | Shutterstock
Clark é o nome ideal para cães de personalidade dócil (Imagem: Chedko | Shutterstock) por Imagem: Chedko | Shutterstock
As características de alguns cães são ideais para tutores de primeira viagem (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
Algumas plantas podem ser perigosas para cães e gatos (Imagem: Followtheflow | Shutterstock) por Imagem: Followtheflow | Shutterstock
Os cães podem vocalizar mais que o normal quando estão com dor (Imagem: New África | Shutterstock) por Imagem: New África | Shutterstock
O cuidado com a alimentação é essencial para a saúde de cães obesos (Imagem: Maximilian100 | Shutterstock) por Imagem: Maximilian100 | Shutterstock
Cães de pelagem curta não precisam de tosa frequente (Imagem: Bianca Grueneberg | Shutterstock) por
A pelagem longa e sedosa faz do papillon um dos cães mais delicados (Imagem: Mariya Kuzema | Shutterstock) por
Algumas raças de cães e gatos têm maior predisposição genética para a ansiedade (Imagem: VesnaArt | Shutterstock) por
O transtorno de ansiedade em cães e gatos pode ter diversas causas e sintomas, exigindo identificação e tratamento especializado (Imagem: E LLL | Shutterstock) por
Trocar a água e lavar os potes regularmente são ações que evitam que os cães ingiram parasitas (Imagem: Andrii Anna photograp | Shutterstock) por
Os cães e os gatos também podem adquirir doenças que colocam sua saúde em risco (Imagem: Bachkova Natalia | Shutterstock) por
A higiene e o uso de produtos específicos são essenciais para proteger cães e gatos de pulgas e carrapatos (Imagem: New Africa | Shutterstock) por
Otite canina causa inflamação no ouvido dos cães, afetando o bem-estar do animal (Imagem: megaflopp | Shutterstock) por
Saúde ocular dos cães pode ser afetada pelo envelhecimento (Imagem: Pressmaster | Shutterstock) por
Alguns cães se destacam por sua energia e necessidade incessante de atividades (Imagem: Ksenia Raykova | Shutterstock) por
Curiosidades sobre a raça golden retriever revelam traços da história e características dos cães (Imagem: Vinicius Florio | Shutterstock) por
Peixe cru pode conter bactériase causar intoxicação alimentar em cães (Imagem: Chendongshan | Shutterstock) por
Chocolate possui substância tóxica para cães e gatos (Imagem: Ezzolo | Shutterstock) por
Frutas ácidas podem causar gastrite nos cães (Imagem: SouthBaby | Shutterstock) por
Alguns cães conquistam as pessoas pela fofura (Imagem: Ezzolo | Shutterstock) por
Uma boa dieta e acompanhamento veterinário são obrigatórios para manter a saúde dos cães dessa raça (Imagem: Utekhina Anna | Shutterstock) por
O poodle toy é um dos cães mais espertos do mundo (Imagem: evrymmnt | Shutterstock) por
Cães de pequeno a médio porte se adaptam melhor a espaços menores (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock) por
Shih tzu e lhasa apso são cães pequenos e com pelagem longa (Imagem: Sue Thatcher e SubertT | Shutterstock) por
Diferente das fêmeas, os cães machos podem requerer mais exercícios físicos para se manterem satisfeitos (Imagem: otsphoto | Shutterstock) por
Quando filhotes, os cães podem dormir entre 15 e 19 horas por dia (Imagem: ConstanzaMartinez | Shutterstock) por
As orelhas dos cães têm diversas funções (Imagem: tetiana_u | Shutterstock) por
Existem diferentes vantagens em adotar filhotes e cães adultos (Imagem: LIGHT FOR LIFE | Shutterstock) por
1 de 45
As quedas de cães e gatos são comuns, e os tutores precisam estar atentos aos sinais de desconforto (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock

 A chamada "fala dirigida ao bebê" não é apenas para crianças. Um estudo revelou que cães respondem com maior intensidade a vozes agudas e melódicas, mostrando que nossos pets são muito mais receptivos a essa forma de carinho vocal do que imaginávamos.

Essa descoberta sugere que a maneira como nos comunicamos verbalmente impacta diretamente o bem-estar e a interação com nossos companheiros. Os tutores que adotam esse estilo de fala podem notar um reforço no vínculo, criando uma conexão mais profunda e afetuosa.

Entenda a ciência da voz e dos cães 

Um grupo de cientistas da Hungria se dedicou a investigar como as vozes agudas e melodiosas influenciam o comportamento e a atividade cerebral dos cães. A pesquisa buscou entender a base biológica por trás da aparente preferência canina por esses tons de voz.

Publicado na renomada revista Communications Biology, o estudo utilizou a tecnologia de fMRI, que permite visualizar as áreas do cérebro que se ativam em resposta a estímulos. Essa metodologia oferece uma visão detalhada de como os cães processam as informações auditivas.

Os cães foram cuidadosamente preparados para o procedimento, com o auxílio de guloseimas que os mantiveram calmos e colaborativos dentro da máquina. Esse cuidado assegurou que os resultados fossem autênticos, refletindo a real atividade cerebral durante a escuta.

Como o experimento foi realizado?

Para a pesquisa, os cães escutaram diversas gravações de vozes, incluindo 12 masculinas e 12 femininas, em três contextos distintos. As gravações simulavam conversas com adultos, com crianças e, especificamente, com outros cães, proporcionando uma ampla gama de estímulos auditivos.

Os resultados foram claros: os cérebros dos cães reagiram com maior intensidade às falas direcionadas a bebês e a outros cães. Curiosamente, o impacto foi ainda mais pronunciado quando as vozes femininas, naturalmente mais agudas e expressivas, foram utilizadas nas gravações.

Essa sensibilidade dos cães pode ser um reflexo de sua longa história de domesticação. "Falar com eles em tons mais altos e suaves parece reforçar o vínculo afetivo e até aumentar a obediência", explicam os especialistas, destacando a importância da entonação na interação.

Mais recentes

Imagem - 3 signos vão enfrentar mudanças inesperadas antes de setembro; saiba quais

3 signos vão enfrentar mudanças inesperadas antes de setembro; saiba quais
Imagem - De Samba a Zuri: confira os nomes inusitados dos filhos dos famosos e seus significados

De Samba a Zuri: confira os nomes inusitados dos filhos dos famosos e seus significados
Imagem - Imagens mostram Bia Miranda e Gato Preto com bebidas antes de acidente com carro de luxo

Imagens mostram Bia Miranda e Gato Preto com bebidas antes de acidente com carro de luxo

MAIS LIDAS

Imagem - Bela Adormecida italiana: conheça o mistério da múmia mais preservada do mundo
01

Bela Adormecida italiana: conheça o mistério da múmia mais preservada do mundo

Imagem - Seu Jorge e Chico Buarque recusam convite para compor samba enredo em homenagem a Lula
02

Seu Jorge e Chico Buarque recusam convite para compor samba enredo em homenagem a Lula

Imagem - Paixão dos baianos, fruta é fácil de cultivar em casa e dá frutos o ano inteiro
03

Paixão dos baianos, fruta é fácil de cultivar em casa e dá frutos o ano inteiro

Imagem - O que é preciso ter para ser auditor fiscal? Salário chega a R$ 22,5 mil
04

O que é preciso ter para ser auditor fiscal? Salário chega a R$ 22,5 mil