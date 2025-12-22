Leão e Capricórnio encaram conversas definitivas e decisões urgentes antes do Ano-Novo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 13:54
A última semana do ano começa com clima de definição. A energia desta segunda-feira (22) favorece anúncios, conversas francas e mudanças de rota que vinham sendo empurradas para depois. Para dois signos, uma notícia importante tende a alterar planos e provocar ajustes imediatos, especialmente em assuntos ligados a trabalho, dinheiro e relações pessoais.
Leão
Leoninos podem ser surpreendidos por uma decisão que envolve carreira, visibilidade ou reconhecimento. Algo que estava em negociação ou em silêncio ganha forma agora, exigindo posicionamento claro. A notícia pode mexer com o ego, mas também abre espaço para crescimento e escolhas mais alinhadas com o que o signo realmente deseja para o próximo ano.
As cores de cada signo | Leão: laranja intenso
Capricórnio
Capricornianos entram em um momento de virada prática. A informação que chega nesta segunda-feira impacta diretamente planejamento, finanças ou responsabilidades familiares. Não é hora de adiar conversas difíceis. Quanto mais objetivo for o caminho escolhido agora, mais estabilidade o signo constrói para iniciar o novo ano com segurança.
As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra
O dia pede atenção aos sinais, maturidade nas decisões e coragem para encerrar ciclos que já cumpriram seu papel. O que muda agora tende a organizar o que estava confuso e preparar terreno para um começo mais sólido nos próximos meses.