'O Agente Secreto': sobre o que é o filme brasileiro ovacionado em Cannes?

Com direção de Kleber Mendonça Filho e protagonismo do baiano Wagner Moura, o filme “O Agente Secreto” teve sua aguardada estreia no Festival de Cannes e foi aplaudido de pé por nove minutos. Ambientado no Brasil de 1977, o longa mergulha nas memórias de um país marcado pela repressão política, unindo suspense, crítica social e dilemas existenciais.