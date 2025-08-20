Acesse sua conta
Por que seu corpo pede um docinho depois do jantar? Pode ser um sinal de alerta

Entenda os sinais que seu organismo emite quando o desejo por doces surge após as refeições

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 13:30

Descubra as causas por trás da vontade de sobremesa e como agir para uma saúde melhor
Descubra as causas por trás da vontade de sobremesa e como agir para uma saúde melhor

A persistente vontade de consumir um doce depois do jantar não é meramente um capricho, mas sim um recado que seu corpo tenta transmitir. Essa ânsia por açúcar pode indicar desde falhas na nutrição até desequilíbrios mais sérios.

É fundamental prestar atenção se a busca por sobremesas virou um hábito diário. Essa necessidade constante pode ser um sinal de que sua dieta não está oferecendo tudo o que seu organismo precisa para se sentir satisfeito.

Refeições insuficientes causam desejo 

Uma das razões mais comuns para a ânsia por doces é a inadequação nutricional das suas principais refeições. Para a saciedade ser completa, é essencial incluir quantidades equilibradas de proteínas, carboidratos e gorduras.

Estes macronutrientes são cruciais, não apenas pelo aporte calórico, mas por suas funções essenciais no corpo humano. Uma refeição que carece de qualquer um deles não consegue promover a saciedade esperada.

A falta de plenitude após comer leva o corpo a buscar fontes rápidas de energia e prazer, e o doce se torna uma alternativa imediata. O organismo sinaliza uma carência, instigando o consumo de algo mais.

Outros fatores que intensificam a vontade 

Quando refeições balanceadas não freiam o desejo por doces, outros distúrbios podem estar em jogo. Problemas relacionados ao metabolismo da glicose, por exemplo, são causas frequentes e demandam investigação.

Condições como resistência à insulina, hipoglicemia reativa, pré-diabetes e diabetes estão diretamente ligadas a desejos descontrolados. Vale a pena realizar testes apropriados em tal situação.

Adicionalmente, deficiências de nutrientes como ferro, magnésio e vitaminas do complexo B podem agravar essa vontade. A ausência desses elementos essenciais compromete a energia e a conversão de macronutrientes.

Ligação emocional com o doce 

O cérebro frequentemente associa doces a memórias de recompensa e conforto. Desde a infância, o açúcar muitas vezes é apresentado como um prêmio, criando uma conexão duradoura em nossa mente.

Não é de se admirar, portanto, que tenhamos o hábito de comer doces depois de uma refeição saborosa, evidenciando como essa associação se enraíza em nosso comportamento alimentar.

Romper esse padrão enraizado de buscar o doce após as refeições pode ser o desafio maior. Nesses casos, a orientação de um nutricionista ou psiconutricionista experiente é crucial para desenvolver novas estratégias.

