Pedido de casamento viraliza após vulcão entrar em erupção na hora do 'sim'; VÍDEO

Internautas ficaram chocados com o timing dos eventos

Giuliana Mancini

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 14:19

Justin Lee e Morgan Crédito: Reprodução

Um pedido de casamento viralizou nas redes sociais após um 'timing' perfeito. O lutador americano de kung fu Justin Lee aproveitou uma viagem para a Guatemala, país da América Central, para o momento especial com a namorada, Morgan. Mal sabia ele que algo incrível aconteceria: na mesma hora em que a amada disse 'sim', um vulcão atrás deles entrou em erupção.

Os dois estão juntos há alguns anos e viajaram para o país de férias. Durante uma subida ao vulcão Acatenango, famoso ponto turístico na região, Justin se ajoelhou e pediu a amada em casamento. Morgan inicialmente ficou sem reação com o momento, até dizer o "sim".

Eis que a natureza deu uma forcinha na surpresa para a namorada: outro vulcão, conhecido como de fuego, que estava ao fundo da filmagem, entrou em erupção. Todos ficaram em choque. "Eu acho que a pressão realmente faz diamantes", brincou o lutador na legenda do vídeo.

O momento aconteceu em junho deste ano, mas só viralizou agora. "Para quem não sabe, fui pedida em casamento pelo meu namorado de longo prazo Justin Lee no Vulcão Acatenango na Guatemala. O Vulcão de Fuego é o que está entrando em erupção no fundo. Tivemos muita sorte porque a erupção que você vê no vídeo foi a primeira erupção visível que vimos naquele dia", escreveu Morgan.