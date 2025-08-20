Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Pedido de casamento viraliza após vulcão entrar em erupção na hora do 'sim'; VÍDEO

Internautas ficaram chocados com o timing dos eventos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 14:19

Justin Lee e Morgan
Justin Lee e Morgan Crédito: Reprodução

Um pedido de casamento viralizou nas redes sociais após um 'timing' perfeito. O lutador americano de kung fu Justin Lee aproveitou uma viagem para a Guatemala, país da América Central, para o momento especial com a namorada, Morgan. Mal sabia ele que algo incrível aconteceria: na mesma hora em que a amada disse 'sim', um vulcão atrás deles entrou em erupção.

Os dois estão juntos há alguns anos e viajaram para o país de férias. Durante uma subida ao vulcão Acatenango, famoso ponto turístico na região, Justin se ajoelhou e pediu a amada em casamento. Morgan inicialmente ficou sem reação com o momento, até dizer o "sim".

Justin Lee e Morgan

Justin Lee e Morgan por Reprodução
Justin Lee e Morgan por Reprodução
Justin Lee e Morgan por Reprodução
Justin Lee e Morgan por Reprodução
Justin Lee e Morgan por Reprodução
Justin Lee e Morgan por Reprodução
Justin Lee e Morgan por Reprodução
1 de 7
Justin Lee e Morgan por Reprodução

Eis que a natureza deu uma forcinha na surpresa para a namorada: outro vulcão, conhecido como de fuego, que estava ao fundo da filmagem, entrou em erupção. Todos ficaram em choque. "Eu acho que a pressão realmente faz diamantes", brincou o lutador na legenda do vídeo.

O momento aconteceu em junho deste ano, mas só viralizou agora. "Para quem não sabe, fui pedida em casamento pelo meu namorado de longo prazo Justin Lee no Vulcão Acatenango na Guatemala. O Vulcão de Fuego é o que está entrando em erupção no fundo. Tivemos muita sorte porque a erupção que você vê no vídeo foi a primeira erupção visível que vimos naquele dia", escreveu Morgan.

"Na cultura indígena guatemalteca, o vulcão Fuego serve como um elo sagrado com o mundo espiritual, com erupções vistas como manifestações poderosas do sobrenatural e uma oportunidade para rituais e ofertas. Levando "Eu te lava" a um novo nível. Mais uma vez obrigado por todo o carinho", completou, fazendo um trocadilho da frase “I love you” ("eu te amo" em inglês) com "I lava you" ("eu te lava").

Leia mais

Imagem - Marcia Sensitiva fala sobre encontro com ET: 'Apareceu do meu lado e falou comigo'

Marcia Sensitiva fala sobre encontro com ET: 'Apareceu do meu lado e falou comigo'

Imagem - Atriz passa sufoco ao tentar levar comida de festa de Hollywood para casa em bolsa caríssima: 'Desespero'

Atriz passa sufoco ao tentar levar comida de festa de Hollywood para casa em bolsa caríssima: 'Desespero'

Imagem - De Samba a Zuri: confira os nomes inusitados dos filhos dos famosos e seus significados

De Samba a Zuri: confira os nomes inusitados dos filhos dos famosos e seus significados

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Idade Moderna: conheça contexto histórico e impactos na humanidade

Aprenda a fazer 3 sobremesas práticas e deliciosas para os dias frios

6 passos para sua maquiagem resistir ao frio e à pele seca

Mais recentes

Imagem - Você sabia? Folha de louro tem poderes que vão muito além da cozinha

Você sabia? Folha de louro tem poderes que vão muito além da cozinha
Imagem - Marcia Sensitiva fala sobre encontro com ET: 'Apareceu do meu lado e falou comigo'

Marcia Sensitiva fala sobre encontro com ET: 'Apareceu do meu lado e falou comigo'
Imagem - Por que seu corpo pede um docinho depois do jantar? Pode ser um sinal de alerta

Por que seu corpo pede um docinho depois do jantar? Pode ser um sinal de alerta

MAIS LIDAS

Imagem - Homem mata companheira a marretadas em varanda de apartamento em Lauro de Freitas
01

Homem mata companheira a marretadas em varanda de apartamento em Lauro de Freitas

Imagem - Ex-apresentadora da TV Bahia anuncia novo rumo, agora no mundo da moda
02

Ex-apresentadora da TV Bahia anuncia novo rumo, agora no mundo da moda

Imagem - Saiba quanto custa comer nos restaurantes dos chefs mentores do 'Chef de Alto Nível'
03

Saiba quanto custa comer nos restaurantes dos chefs mentores do 'Chef de Alto Nível'

Imagem - Barra rachada entre CV e BDM: veja onde cada facção atua nos pontos turísticos do bairro
04

Barra rachada entre CV e BDM: veja onde cada facção atua nos pontos turísticos do bairro