De Samba a Zuri: confira os nomes inusitados dos filhos dos famosos e seus significados

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 20 de agosto de 2025 às 12:47
Quando chega a hora de escolher o nome dos filhos, muitos famosos não se contentam com o óbvio. Em vez de optar por nomes tradicionais, eles apostam em combinações criativas, simbólicas e até polêmicas. As escolhas vão desde homenagens familiares até inspirações culturais e significados espirituais. Recentemente, nomes de filhos de celebridades como Mariana Rios, Rafa Kalimann e Ludmilla chamaram atenção nas redes sociais.
Filhos de famosos ganham nomes inusitados
Essas escolhas mostram que, no universo das celebridades, criatividade e significado caminham lado a lado na hora de batizar os herdeiros e não faltam nomes capazes de surpreender os fãs.