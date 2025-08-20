Acesse sua conta
De Samba a Zuri: confira os nomes inusitados dos filhos dos famosos e seus significados

Criatividade, homenagens e originalidade marcam os registros de bebês de celebridades brasileiras

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 12:47

Karina Barbieri e Seu Jorge
Karina Barbieri e Seu Jorge Crédito: Reprodução/Instagram

Quando chega a hora de escolher o nome dos filhos, muitos famosos não se contentam com o óbvio. Em vez de optar por nomes tradicionais, eles apostam em combinações criativas, simbólicas e até polêmicas. As escolhas vão desde homenagens familiares até inspirações culturais e significados espirituais. Recentemente, nomes de filhos de celebridades como Mariana Rios, Rafa Kalimann e Ludmilla chamaram atenção nas redes sociais.

Confira alguns deles:

Filhos de famosos ganham nomes inusitados

Ludmilla e Brunna Gonçalves mostraram o rosto de Zuri por Reprodução
Mariana Rios fez vídeo para o filho sobre o nome dele: 'Palo' por Reprodução / Instagram
Mariana Rios e Juca Diniz por Reprodução/Instagram
Rafa Kalimann mostra ultrassom da filha Zuza por Reprodução / Instagram
Rafa Kalimann e Nattan por Reprodução | Instagram
O pequeno Rás, filho de MC Daniel e Lorena Maria, nasceu em 18 de fevereiro por Reprodução/Instagram
Zuri, filha de Ludmilla e Brunna nasceu em Miami nos EUA por Reproduçãoi/Instagram
Iza e Nala em Praia do Forte por Reprodução / Redes Sociais
Yuri e sua filha Nala por Reprodução
Karina Barbieri e Seu Jorge batizaram o filho como Samba Jorge por Reprodução/Instagram
Duda Nagle, Zoe e Sabrina Sato por Reprodução/Instagram
Letícia Colin e o filho, Uri por Reprodução/Instagram
Mayana Moura com o filho, Lestat, e o marido, Louis Harang por Reprodução/Instagram
Maurício Mattar tem uma filha chamada Ilha, que é fruto do seu relacionamento com a modelo Shay Dufau por Reprodução/Redes Sociais
1 de 14
Ludmilla e Brunna Gonçalves mostraram o rosto de Zuri por Reprodução

  • Zoe
    Sabrina Sato e Duda Nagle escolheram Zoe para a filha, nascida em 2018. O nome tem origem grega e significa “cheia de vida”.

  • Uri
A atriz Letícia Colin e o cineasta Michel Melamed batizaram o filho, nascido em 2019, de Uri, que vem do hebraico e significa “Deus é minha luz”.

  • Lestat
    Inspirada na literatura, a atriz Mayana Moura escolheu Lestat, em referência ao personagem de Entrevista com o Vampiro, para o filho, que nasceu em 2019.

  • Ilha
    O ator Maurício Mattar e a esposa Shay Dufau registraram a filha caçula como Ilha, em 2019. O nome reforça o tom poético e simbólico da escolha.

Essas escolhas mostram que, no universo das celebridades, criatividade e significado caminham lado a lado na hora de batizar os herdeiros e não faltam nomes capazes de surpreender os fãs.

