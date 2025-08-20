FAMOSOS

De Samba a Zuri: confira os nomes inusitados dos filhos dos famosos e seus significados

Criatividade, homenagens e originalidade marcam os registros de bebês de celebridades brasileiras

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 12:47

Karina Barbieri e Seu Jorge Crédito: Reprodução/Instagram

Quando chega a hora de escolher o nome dos filhos, muitos famosos não se contentam com o óbvio. Em vez de optar por nomes tradicionais, eles apostam em combinações criativas, simbólicas e até polêmicas. As escolhas vão desde homenagens familiares até inspirações culturais e significados espirituais. Recentemente, nomes de filhos de celebridades como Mariana Rios, Rafa Kalimann e Ludmilla chamaram atenção nas redes sociais.

Confira alguns deles:

Palo

Mariana Rios e o empresário Juca Diniz decidiram que o primeiro herdeiro se chamará Palo. De origem espanhola, o nome remete à força e resistência, simbolizado pelo tronco de uma árvore.



Zuza

Rafa Kalimann e o cantor Nattan escolheram Zuza para a filha que estão esperando. A escolha é uma homenagem à avó do cantor, falecida recentemente.



Rás

O pequeno Rás, filho de MC Daniel e Lorena Maria, nasceu em 18 de fevereiro. O nome tem raízes africanas e significa "chefe" ou "líder", fazendo referência a Rás Tafári, imperador da Etiópia.



Zuri

Ludmilla e Brunna Gonçalves batizaram a filha com o nome Zuri, que em suaíli significa “linda”. A escolha destaca a força e a suavidade da figura feminina.



Nala

Filha de Iza e Yuri Lima, Nala veio ao mundo em outubro de 2024. Além de significar dádiva e rainha em línguas africanas, o nome também remete à personagem de O Rei Leão, dublada pela própria cantora em 2019.



Samba

O cantor Seu Jorge e a esposa Karina Barbieri ousaram ao batizar o filho como Samba Jorge, em 2023. O nome gerou polêmica e chegou a ser questionado no cartório antes de ser aceito oficialmente.



Zoe

Sabrina Sato e Duda Nagle escolheram Zoe para a filha, nascida em 2018. O nome tem origem grega e significa “cheia de vida”.



Lestat

Inspirada na literatura, a atriz Mayana Moura escolheu Lestat, em referência ao personagem de Entrevista com o Vampiro, para o filho, que nasceu em 2019.



Ilha

O ator Maurício Mattar e a esposa Shay Dufau registraram a filha caçula como Ilha, em 2019. O nome reforça o tom poético e simbólico da escolha.

