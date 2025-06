ACHOU FEIO?

Nattan comenta reação após revelar nome inusitado para bebê com Rafa Kalimann: 'Rimos muito'

Cantor explicou escolha do nome

Fernanda Varela

Publicado em 5 de junho de 2025 às 10:44

Nattan e Rafa Kalimann Crédito: Reprodução

Após anunciar a gravidez de Rafa Kalimann, Nattan comentou a repercussão sobre a possível escolha de nome para o primeiro filho do casal. O cantor revelou que, se a criança for uma menina, há a chance de se chamar Zuza, em homenagem à avó do artista.>

“Passando aqui para agradecer todo mundo pelas mensagens, nos divertimos e rimos muito. O pessoal falando de Zuza, que, se fosse homem, seria Cazuza”, disse Nattan, rindo, na noite desta quarta-feira (4), em vídeo publicado nas redes sociais. “Estamos muito felizes com tudo, esse novo passo, nosso início de construir uma família. Muito obrigado pelo carinho de vocês.”>

Rafa Kalimann e Nattan 1 de 4

A gravidez foi revelada no dia 3 de junho. Rafa e Nattan não confirmaram o sexo do bebê, mas a escolha do nome Zuza se tornou um dos assuntos mais comentados da internet.>

Animado com o momento, o cantor contou também que os dois estão atentos aos "desejos de grávida" da influenciadora. “Esses dias ela estava com desejo de carambola, mas desejo aparece lá pelo quarto, quinto mês. Acho que Rafa está usando isso... dizem que o bebê vai nascer com cara de carambola. Ficam ameaçando”, brincou.>