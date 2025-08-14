Acesse sua conta
Mariana Rios revela nome do filho, mas escolha é detonada nas redes: 'Famoso adora complicar'

Atriz explicou significado: 'Simbolizado pelo tronco'

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 08:53

Mariana Rios
Mariana Rios Crédito: GNT/Reprodução

Mariana Rios revelou o nome do primeiro filho que espera com o economista João Luis Diniz D’Avila. Durante sua participação no "Saia Justa", exibido pelo GNT, a atriz contou que o bebê se chamará Palo. Ela explicou às apresentadoras do programa a escolha, mas o nome, incomum, imediatamente dividiu opiniões na internet.

"É um nome de origem espanhola, que quer dizer força, resistência, resiliência. Simbolizado pelo tronco, árvores. É aquele que cresce olhando sempre para o alto, para cima. E dá fruto, e cria raízes", disse a artista.

A justificativa poética, no entanto, não foi o suficiente para evitar as críticas nas redes sociais. Vários fãs ironizaram o nome, inclusive apontando um suposto elitismo da decisão. "Se fosse alguém pobre colocando esse nome, iam chamar de analfabeto. Como é rico, é 'original'", escreveu uma pessoa. "Para com isso, Cebolinha. 'Não Palo'", ironizou outro, fazendo alusão ao personagem da Turma da Mônica. "Vai passar a vida dizendo: 'Não é Paulo, é Palo'", falou mais um usuário.

Outros internautas questionaram a tendência de celebridades em optarem por nomes pouco usuais. "Porque famoso adora complicar a vida dos filhos com esses nomes exóticos?", escreveu uma pessoa. "Depois de nomes como Zuza e Zyan, já não me surpreendo mais", afirmou outra.

Ainda durante o "Saia Justa", apresentado por Eliana, ao lado de Bela Gil, Erika Januza e Juliette, Mariana falou sobre os sentimentos que a maternidade despertou nela. 

"É uma montanha-russa [a jornada]. Uma montanha-russa de emoções, de um desejo latente. A mulher, pelo menos eu sinto isso, quando ela desperta, quando a maternidade desperta na mulher, ela coloca isso na cabeça de uma forma que parece uma leoa. 'Eu quero que aconteça, eu desejo. Minha alma deseja, meu corpo precisa'. É algo que foge de explicações", refletiu.

A atriz também relembrou um momento delicado em sua vida: a perda gestacional que enfrentou em 2020. Na época, a apresentadora sofreu um aborto espontâneo, decorrente de uma condição autoimune que só foi descoberta posteriormente.

"Tive um aborto retido, sofri um aborto espontâneo. Meu corpo reteu esse feto, e que é algo que eu já dividi, mas nunca mergulhei. Foi um momento bem complexo. [...] Quando fiquei sabendo que tinha sofrido aborto, ali na sala com meu médico. Ele falou: 'olha, o coraçãozinho não está batendo mais. O que você quer fazer?'".

"Eu tinha dois caminhos: entrar em desespero... Aquela dor já estava dentro de mim, mas a vida já não estava mais ali. Comecei a pensar o que poderia fazer por mim, fazer pelo meu organismo, pelo meu corpo. A partir do momento que o serzinho estava ali, intacto", contou.

Mariana e João Luis Diniz, mais conhecido como Juca, assumiram oficialmente o romance em outubro de 2023, quando publicaram nas redes sociais fotos românticas feitas durante uma viagem a Paris, na França. Ele é economista, atleta de triatlo, neto e herdeiro do empresário Abílio Diniz, fundador do Grupo Pão de Açúcar. Seus pais são a empresária Ana Maria Diniz e o cientista político Luiz Felipe D'Avila, que foi candidato à Presidência da República em 2021.

