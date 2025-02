CELEBRIDADES

Saiba o significado do nome do primeiro filho de MC Daniel e Lorena Maria

Cantor celebrou a chegada do bebê e compartilhou emoção nas redes sociais

Nas redes sociais, o cantor descreveu a angústia e a fé no momento do parto. “Depois de lutar muito pra ter você, seu coraçãozinho oscilou… o medo bateu forte… a dor extrema, o socorro a Deus… a mudança de planos”, escreveu. Apesar dos desafios, ele celebrou a chegada do filho com entusiasmo: “Você veio, lindo, perfeito, esperto, o projeto de Deus. Meu Rás, meu líder.”>