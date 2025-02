NASCIMENTO EMOCIONANTE

Filho de MC Daniel e Lorena Maria nasce após complicação no parto: ‘O medo bateu forte’

Cantor compartilhou momento de apreensão antes da chegada do bebê e celebrou o nascimento

MC Daniel e Lorena Maria se tornaram pais na madrugada desta terça-feira (18), após um parto que trouxe momentos de tensão. O funkeiro foi visto na noite anterior chegando à Maternidade Perinatal, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, acompanhando a companheira nos momentos finais da gestação. >

Em suas redes sociais, MC Daniel revelou que houve uma complicação antes do parto, o que levou a uma mudança de planos. “Depois de lutar muito pra ter você, seu coraçãozinho oscilou… o medo bateu forte… a dor extrema, o socorro a Deus… a mudança de planos”, escreveu o cantor, demonstrando a apreensão vivida antes da chegada do bebê.>

Apesar do susto, o nascimento ocorreu sem maiores problemas, e o artista celebrou o momento especial. “Você veio, lindo, perfeito, esperto, o projeto de Deus. Meu Rás, meu líder”, declarou MC Daniel, emocionado.>

A cantora Anitta, amiga próxima do funkeiro, será a madrinha do bebê. Ela recebeu a notícia diretamente de MC Daniel, e sua reação rapidamente repercutiu nas redes sociais, marcando mais um momento especial na chegada do novo integrante da família.>