ENTENDA

Ex-Globo quase teve amizade com Fernanda Paes Leme destruída por fake news: 'Doeu no coração'

Pai da atriz fez comentário e notícia vazou de forma errada

A atriz Fernanda Vasconcellos abriu o jogo sobre uma notícia falsa que envolveu ela e a amiga, Fernanda Paes Leme. Durante participação no programa “Na Palma da Mari”, da CNN Brasil, Vasconcellos contou que o episódio lhe causou dor, pois percebeu que a intenção da história era prejudicá-la.>

Ela contou que compareceu a uma premiação acompanhada do pai e que, na ocasião, Fernanda Paes Leme também estava presente. Seu pai fez um comentário negativo sobre o vestido dourado de Paes Leme. Em seguida, um veículo de comunicação divulgou erroneamente que ela mesma teria feito a crítica.>

Segundo Vasconcellos, foi uma situação embaraçosa porque precisou entrar em contato com a amiga para esclarecer o mal-entendido. “Meu pai ficou sem graça, porque eu tive que ligar para ela e explicar. Ali foi uma bobagem que me doeu no coração, porque foi uma maldade”. O incidente, segundo a atriz, foi uma bobagem, mas impactou e gerou desgaste.>