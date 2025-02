À ESPERA DO PARTO

Nome secreto, quartos separados e fantasia: MC Daniel chama atenção em maternidade

Bebê pode nascer a qualquer momento

Fernanda Varela

Publicado em 17 de fevereiro de 2025 às 22:44

MC Daniel se fantasiou para chegar à maternidade Crédito: Reprodução

É normal que alguém famoso já atraia os holofotes quando chega a uma maternidade, mas no caso de MC Daniel e Lorena Maria, as coisas têm sido ainda mais curiosas. A começar pela chegada dos dois no hospital. O artista estava simplesmente fantasiado com a roupa do personagem 'O Máscara', como forma de debochar de uma profissional de saúde que teve uma conversa vazada onde se referia ao cantor assim, por achar que eles se parecem.>

Além disso, o casal decidiu ficar em quartos separados para a chegada do bebê. Isso mesmo. O cantor alugou duas suítes luxuosas do hospital para que a empresária possa relaxar e ficar menos tensa para a chegada do bebê, cujo nome é mantido em segredo. Até o momento, ele é chamado de 'R'.>

"Peguei um quarto do lado do quarto da Lorena, uma suíte, para não ficar incomodando ela e pra ela ficar mais calma. O dinheiro é bom porque traz conforto e segurança", explicou o MC sobre a decisão. Eles estão na maternidade Perinatal Barra, no Rio de Janeiro.>

Os quartos escolhidos pelo casal foram decorados com balões em homenagem ao bebê. Ambas as suítes possuem um berço, indicando que ele também passará um tempo sozinho com pequeno após o nascimento.>