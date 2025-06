CRIME EM FAMÍLIA

Adolescente de 13 anos mata avó e atira em avô após ser proibido de usar celular

Avô conseguiu entrar em luta corporal com o neto e tomou a arma de fogo

Perla Ribeiro

Publicado em 29 de junho de 2025 às 16:43

Crédito: Divulgação/PM/PR

Um adolescente de 13 anos foi apreendido após matar a avó a tiros e disparar contra o avô, em Francisco Beltrão, no estado do Paraná. A Polícia Civil informou que o crime ocorreu depois do menino ser proibido de usar o celular. O ataque ocorreu por volta de meio-dia dessa sexta-feira (27), em uma residência na zona rural da cidade. Equipes do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e polícias Militar e Científica foram acionadas para atender ao caso. Quando as forças de segurança chegaram ao local, o idoso estava consciente e foi encaminhado para o hospital da região em situação estável. Já a idosa não resistiu aos ferimentos. As informações são do Portal Terra. >

Em um vídeo, o delegado da 19ªDP da cidade, Ricardo Moraes Faria dos Santos, informou que o menor chegou na residência onde mora com os avós e arrombou o baú onde estava o revólver calibre .357. Depois, ele foi até o quarto e disparou contra o idoso, que estava deitado. O tiro acertou as costas do homem. Na sequência, ele viu a avó e atirou ao menos cinco vezes na região do peito e braço. “O avô, nesse contexto, conseguiu entrar em luta corporal com seu neto, tomando-lhe a arma de fogo, situação em que o adolescente fugiu para o mato”, explicou o delegado. >

Os agentes da Militar e Civil iniciaram o cerco na mata próximo para tentar localizar o adolescente, que foi apreendido por volta das 19h. Ele foi encaminhado para 19ª Subdivisão Policial de Francisco Beltrão, onde foi apreendido por ato infracional análogo a homicídio qualificado tentado e consumado. Segundo o delegado, o menino, criado pelos avós desde os 7 anos, teria atirado contra as vítimas após ter seu celular confiscado.>