Qual a melhor música do São João 2025? VOTE

Com a chegada dos festejos juninos, o forró já começa a tomar conta da Bahia, e o CORREIO entra no clima com a 4ª edição do Troféu Correio Folia Junina. Inspirado no tradicional prêmio que consagra a música do Carnaval, a versão dedicada ao São João foi criada em 2022 e, desde então, mobiliza o público com milhares de votos. No ano da estreia, a escolhida pelos leitores foi 'Dengo Meu', hit de Juliette em parceria com Claudia Leitte e Lucy Alves. Em 2023, a vitória foi de Del Feliz com a canção 'Meu Dengo'. Já Em 2024, ‘Amar em Off’, Jeanne Lima ficou em 1º Lugar. Agora, em 2025, a votação está aberta. O jornalista Osmar Marrom Martins selecionou as canções que disputam o título de Música do São João. Escolha a favorita: >