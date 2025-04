EIS A QUESTÃO

Enquete: Bahia deve ou não poupar na estreia da Copa do Brasil?

Tricolor inicia sua jornada na competição direto na 3ª fase, contra o Paysandu

Sem semanas livres desde o início da temporada, o Bahia tem dois dias antes de voltar aos gramados. Nesta quarta-feira (30), o Esquadrão estreia na Copa do Brasil diante do Paysandu, em Belém. Pela classificação à Libertadores, o tricolor inicia sua jornada na competição direto na 3ª fase. No entanto, a equipe titular deve contar com mudanças, como adiantado pelo técnico Rogério Ceni.>