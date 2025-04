COLECIONADOR TRICOLOR

Álbum de figurinhas da Libertadores é lançado com o Bahia; veja quanto custa

O livro conta com um total de 570 figurinhas de todos os 32 times classificados para a competição

O Bahia, como o pioneiro brasileiro da Libertadores, não poderia ficar de fora do álbum de figurinhas da competição. Além de acompanhar o time na Arena Fonte Nova, o torcedor tricolor vai poder colecionar as figurinhas da equipe. O livro ilustrado traz um total de 570 figurinhas de todos os 32 times classificados para a competição.>

Além do Bahia, o álbum traz os principais jogadores dos outros seis times brasileiros classificados para a Libertadores: Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Fortaleza, São Paulo e Internacional. Além das mais de 500 figurinhas inéditas, o novo álbum ainda traz para cada time: estatísticas, histórico na competição, caminho até a classificação para a CONMEBOL Libertadores 2025™, curiosidades e nacionalidades do elenco. Além disso, essa nova edição apresenta páginas duplas para cada grupo da competição, trazendo os principais jogadores de cada time.>

“É uma enorme satisfação saber que os torcedores da CONMEBOL Libertadores poderão se sentir ainda mais próximos da paixão, do legado e da história da competição mais prestigiosa do continente. Nos emociona especialmente que, por meio do álbum, as novas gerações possam descobrir e valorizar o profundo vínculo que une nossos times, jogadores, estádios e tradições.” comenta Juan Emilio Roa, diretor comercial da CONMEBOL.>