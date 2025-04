TABU QUEBRADO

'Não nos acovardamos em momento nenhum', avalia Ceni após triunfo diante do Palmeiras

Kayky foi o responsável por balançar as redes nos acréscimos e garantir os três pontos para o Esquadrão

Alan Pinheiro

Publicado em 28 de abril de 2025 às 05:00

Rogério Ceni comemorou o triunfo diante do Palmeiras Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia foi à São Paulo e bateu o Palmeiras pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro na noite deste domingo (27), no Allianz Parque, com gol de Kayky nos acréscimos. Essa foi a primeira vez que o Esquadrão conseguiu superar o adversário no atual estádio do Verdão. Em entrevista coletiva, o técnico Rogério Ceni comemorou o resultado conquistado diante de um rival que não perdia há nove jogos.>

É importante você se acostumar a confrontar grandes times se não de igual para igual, com possibilidades de vencer. Essa é a grande experiência que vamos ganhando, a casca que vai sendo construída. Foi a melhor postura que tivemos fora de casa dos últimos tempos Rogério Ceni Treinador do Bahia

"Não é fácil você vencer o Palmeiras aqui diante da sua torcida, mas eu acho que fizemos um bom jogo defensivo, tivemos as nossas oportunidades. Eles tiveram até mais chances. Especialmente no segundo tempo, algumas bolas cruzadas, porque é um time muito alto, também difícil de você se defender, mas nós mantivemos o plano de jogo até o final", complementou.>

Falando sobre a estratégia, o comandante tricolor explicou o pensamento em relação às substituições. "As trocas foram tentando o Cauly. O William José tem mais facilidade no controle de bola por dentro. Nós preferimos botar o Cauly para manter essa qualidade por dentro e com dois atacantes por fora, como começou o jogo, com uma característica um pouco diferente do Pulga, mas mantivemos a estratégia. Forçamos o meio campo na fase final e fomos premiados com um gol", comentou.>

O gol do Bahia saiu de uma tabela de Kayky e Cauly, ambos vindos do banco, no lado esquerdo do ataque. Com o resultado, os visitantes chegaram a nove pontos e ocupam agora a sétima colocação. Já o Palmeiras, perdeu a liderança, sendo ultrapassado pelo Flamengo. Mesmo com os clubes jogando dias antes na Libertadores, a partida foi marcada por uma disputa em alto nível e uma boa apresentação das duas equipes. >

Na visão do treinador, os três pontos vieram pela postura adotada e pela perseverança dos jogadores em acreditar no resultado, mesmo nos minutos finais. "Não nos acovardamos em momento nenhum, jogamos sempre com a possibilidade de vencer. O empate naquele momento já era um resultado justo. O triunfo sai numa puxada de contra-ataque, uma jogada bonita, uma tabela do Kayky com o Cauly. Em gramados rápidos, os jogadores mais técnicos ajudam com soluções", finalizou.>