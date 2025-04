SERÁ QUE ACERTA?

Inteligências artificiais apontam vencedor de partida entre Palmeiras x Bahia

O CORREIO pediu para o ChatGPT e o Meta IA entrarem na brincadeira e palpitar sobre o resultado do jogo

Alan Pinheiro

Publicado em 27 de abril de 2025 às 17:30

Bahia enfrentou o Palmeiras em 2024 Crédito: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Com as inovações tecnológicas que surgem nos dias atuais, as inteligências artificiais foram se tornando cada vez mais presentes no cotidiano, adquirindo usos cada vez mais diversificados. Dentro desse contexto, o CORREIO pediu para o ChatGPT e o Meta IA entrarem na brincadeira e palpitar sobre o resultado do jogo do Bahia na 6ª rodada do Campeonato Brasileiro.>

Novamente fora de Salvador na competição nacional, o Esquadrão enfrenta o Palmeiras neste domingo (20), a partir das 18h30, para dar continuidade à sequência de dois jogos sem perder na temporada. As duas inteligências artificiais entraram em consenso.>

Tanto o ChatGPT quanto o Meta IA arriscaram em um placar positivo para os paulistas, ambos com o Palmeiras marcando três gols no Esquadrão. O ChatGPT ainda adicionou que "o Verdão tem sido sólido no Allianz Parque, com um jogo bem organizado. O Bahia pode oferecer resistência, mas deve sucumbir à pressão alviverde", escreveu.>