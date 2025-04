PÉS NO CHÃO

Após assumir liderança na Libertadores, Ceni prega cautela: 'Temos um longo caminho'

O técnico reconheceu que o formato da Libertadores pode ser traiçoeiro para equipes que começam jogando mais partidas em casa

Alan Pinheiro

Publicado em 25 de abril de 2025 às 13:35

Rogério Ceni em entrevista coletiva Crédito: Letícia Martins / EC Bahia

O Bahia venceu o Atlético Nacional, da Colômbia, por 1x0 na Arena Fonte Nova, na noite desta quinta-feira (24) e assumiu a liderança do Grupo F da Copa Libertadores graças ao gol marcado por Willian José. O resultado positivo manteve o bom momento do Esquadrão no torneio continental, mas o técnico Rogério Ceni evitou clima de euforia e destacou a necessidade de manter os pés no chão. >

"Não acho que a classificação já vem na próxima rodada, mas temos a possibilidade de fazer mais um grande jogo. É outro time que vai trazer dificuldade, mas vamos tentar chegar aos dez pontos. E aí sim vamos sofremos muito, porque vão ser dois jogos fora de casa e sabemos que precisamos evoluir fora de casa. Daqui a 62 horas já temos outro jogo muito complicado, mas nas próximas horas vamos comemorar o jogo de hoje", alertou o comandante tricolor durante entrevista coletiva.>

Apesar da liderança temporária, o técnico reconhece que o formato da Libertadores pode ser traiçoeiro para equipes que começam jogando mais jogos em casa. "O pote quatro tem três jogos em casa nas primeiras rodadas. Então é natural, que por jogar em casa, nesse momento você tem chances de estar na frente. Mas na final da competição, quando se decide com dois jogos fora de casa, esse final nos tira vantagem. A gente deve depender de ponto ou pontos nas últimas duas rodadas. Ainda temos um longo caminho. Quem dera vencer a próxima e ter uma combinação para não precisar de pontos nas últimas rodadas, mas acho muito difícil", explicou.>

Apesar da intensidade mostrada por ambas as equipes nos primeiros 45 minutos, nenhum dos ataques conseguiu ser eficiente para tirar o zero do placar. A emoção, no entanto, ficou para a etapa final. Willian José saiu do banco para explorar o espaço na marcação colombiana e incendiar a Fonte Nova.>

O treinador destacou o alto nível da partida e elogiou a entrega do elenco, mesmo diante do desgaste físico. "Feliz pela maneira que competimos, jogamos, criamos. Uma equipe que trouxe muita dificuldade, um time fisicamente mais forte que o nosso, mais descansado que o nosso. Mas fizemos um bom jogo, foi difícil, mas de maneira merecida traz ainda mais orgulho para nós", disse.>

Ceni também valorizou a organização tática do Bahia diante de um adversário tradicional no cenário sul-americano. "A gente se comportou bem diante daquilo que treinamos. Acho que conseguimos quebrar o ritmo de jogo do Atlético Nacional. Jogo de muita qualidade individual e de conjunto. Foi muito difícil e competitivo", disse.>