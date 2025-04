Enquete: O que você achou do triunfo do Bahia contra o Atlético Nacional

VOTE AGORA

Willian José foi o responsável por marcar o gol tricolor e incendiar a Fonte Nova

Dentro de um grupo considerado como difícil, com equipes campeãs da Copa Libertadores, o Bahia entrou como um hóspede indesejado. Na noite desta quinta-feira (24), o Esquadrão confirmou que não entrou na competição para "passear" ao superar o Atlético Nacional, da Colômbia, por 1x0 e disparar na liderança do Grupo F. Willian José foi o responsável por marcar o gol tricolor.>

Apesar da intensidade mostrada por ambas as equipes nos primeiros 45 minutos, nenhum dos ataques conseguiu ser eficiente para tirar o zero do placar. A emoção, no entanto, ficou para a etapa final. Willian José saiu do banco para explorar o espaço na marcação colombiana e incendiar a Fonte Nova.>