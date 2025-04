QUEM GANHA?

Inteligências artificiais preveem resultado da partida entre Bahia e Atlético Nacional na Libertadores

ChatGPT e Meta AI concordam em apostar no triunfo do Bahia sobre o clube colombiano

Marina Branco

Publicado em 24 de abril de 2025 às 20:00

ChatGPT e Meta AI Crédito: ChatGPT

Todo torcedor fica ansioso às vésperas de um jogo de seu time, sonhando em antecipar o resultado do confronto. Mesmo que isso não seja possível, a ansiedade pode diminuir com as conversas, palpites ou até tecnologias que tentam prever o futuro. Por isso, o CORREIO perguntou a opinião do ChatGPT e da Meta AI, do WhatsApp, sobre o confronto entre Bahia e Atlético Nacional pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores nesta quinta-feira (24).>

A partida acontecerá na Arena Fonte Nova, com a bola rolando às 21h e o Bahia tentando manter a qualidade de jogo, após empatar com o Internacional e vencer o Nacional nas rodadas passadas. Quanto ao resultado, GPT e Meta concordaram, ambos apostando no triunfo do Bahia.>

De acordo com o ChatGPT, o Bahia deve ganhar por 2 a 1 no placar. "O Bahia chega embalado após uma vitória por 1 a 0 sobre o Ceará no Brasileirão, com gol de Everton Ribeiro nos acréscimos. Na Libertadores, o time baiano venceu o Nacional-URU fora de casa por 1 a 0, conquistando sua primeira vitória como visitante na competição", analisou.>

"O Atlético Nacional, por sua vez, teve uma estreia promissora ao vencer o Nacional-URU por 3 a 0, mas sofreu uma derrota na segunda rodada, o que adiciona pressão para o confronto em Salvador. Considerando o momento das equipes e o fator casa, o Bahia é o favorito para o confronto. No entanto, o Atlético Nacional é uma equipe tradicional e pode surpreender", completou.>

Já para a Meta AI, o placar deve ser 1 a 0 para o Esquadrão: "O Bahia está em uma boa fase, com 6 pontos após 3 jogos, enquanto o Atlético Nacional tem 3 pontos após 3 partidas disputadas. Nos últimos cinco jogos, o Bahia conquistou duas vitórias, dois empates e uma derrota, mostrando uma boa consistência".>