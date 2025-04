MUDANÇA NECESSÁRIA

Ceni explica rodízio do Bahia contra o Ceará: 'É preciso sobreviver à maratona de jogos'

Técnico tricolor justificou as mudanças na escalação, destacando a necessidade de preservar o elenco

O torcedor do Bahia que foi à Arena Fonte Nova nesta segunda-feira (21) precisou esperar até os minutos finais dos acréscimos para tirar a preocupação do corpo e comemorar o primeiro triunfo do Esquadrão no Campeonato Brasileiro. Durante a entrevista coletiva, o técnico Rogério Ceni justificou as mudanças na escalação e o rodízio entre os jogadores, destacando a necessidade de preservar o elenco diante da sequência de partidas.

