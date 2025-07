ARTILHEIRO À VISTA?

Com início avassalador, Kaio Jorge supera números de craques como Romário e Adriano

Nos últimos dez anos, nenhum outro jogador além de Gabigol havia passado da marca de dez gols nos 16 primeiros jogos do Brasileiro

Carol Neves

Publicado em 29 de julho de 2025 às 10:25

Kaio Jorge Crédito: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Vivendo o melhor momento da carreira, Kaio Jorge se destaca como principal goleador do Campeonato Brasileiro e pode quebrar um longo tabu no Cruzeiro. O atacante soma 13 gols em 16 partidas na atual edição da competição, o que o coloca como artilheiro isolado até o momento e com números superiores aos de grandes nomes do futebol nacional na mesma quantidade de jogos.>

Com média de 0,81 gol por partida, o camisa 9 da Raposa supera artilheiros consagrados como Romário, Adriano e Fred em desempenho nos primeiros 16 compromissos de uma temporada. Desde o início da era dos pontos corridos, apenas Gabigol teve um começo mais eficaz: em 2019, marcou 17 gols nesse recorte de jogos e terminou como artilheiro do Brasileirão em dois anos consecutivos.>

O bom desempenho de Kaio Jorge ganha ainda mais destaque diante da queda na média de gols dos principais goleadores da liga nos últimos anos. Em 2024, por exemplo, Yuri Alberto, do Corinthians, e Alerrandro, do Vitória, terminaram como artilheiros com 15 gols cada, mas nas primeiras 16 rodadas haviam marcado apenas três vezes cada um.>

Nos últimos dez anos, nenhum outro jogador além de Gabigol havia passado da marca de dez gols nos 16 primeiros jogos. Nomes como Germán Cano (2022), Henrique Dourado e Ricardo Oliveira (em temporadas diferentes) chegaram a dez, enquanto outros como Hulk, Luciano e Claudinho registraram médias mais modestas.>

O último gol de Kaio Jorge foi na derrota para o Ceará, no Mineirão. Ao todo, ele balançou as redes 15 vezes em 23 jogos nesta temporada, contando todas as competições. A regularidade ofensiva o coloca como esperança para que o Cruzeiro finalmente volte a ter um artilheiro do Brasileirão, algo que não acontece há mais de 50 anos.>

