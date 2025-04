POLÊMICA

Ex-Vitória dispara contra arbitragem após pênalti para o Bahia: 'Lance absurdo'

Fernando Miguel saiu de campo insatisfeito com a marcação que resultou na derrota do Ceará

Alan Pinheiro

Publicado em 21 de abril de 2025 às 22:49

Fernando Miguel discordou da marcação de pênalti para o Bahia Crédito: Gabriel Silva / Ceará SC

Um pênalti marcado nos acréscimos da partida entre Bahia e Ceará resultou no gol que garantiu o primeiro triunfo do Esquadrão no Campeonato Brasileiro, mas também gerou insatisfação dos jogadores da equipe visitante. Na saída do campo, o goleiro Fernando Miguel - que já defendeu o Vitória -, disparou contra a arbitragem pela marcação da penalidade.>

É difícil falar depois de ver um pênalti desses, desculpa, mas para mim é brigar com a imagem. Já é difícil jogar contra o Bahia e um lance absurdo desse. Para mim foi um pênalti ridículo. O gente viu no telão do estádio aqui, não existe um pênalti desses Fernando Miguel Goleiro do Ceará

"Não dá para falar muito mais do que isso também, porque tudo é motivo hoje para jogar contra os atletas, para punir. Vamos seguir o nosso trabalho esperando que a arbitragem melhore. De todo o coração, que a arbitragem melhore e que ela deixe de ser protagonista no campeonato", finalizou o goleiro do Ceará.>