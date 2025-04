VOTE

Enquete: O que você achou do triunfo do Bahia contra o Ceará?

O tricolor venceu por 1 a 0 com pênalti convertido por Everton Ribeiro nos acréscimos do segundo tempo

Marina Branco

Publicado em 21 de abril de 2025 às 22:32

Bahia e Ceará Crédito: Rafael Rodrigues I EC Bahia

Com apenas dois dias de preparação após a derrota de 3 a 0 para o Cruzeiro em um início de Brasileirão que não condiz com a temporada que o Bahia vem fazendo, o tricolor encontrou o Ceará nesta segunda-feira (21), às 20h, em casa, na Arena Fonte Nova. Contra o adversário que já acumula dois triunfos, um empate e uma derrota que renderam uma colocação melhor na tabela do torneio, o Esquadrão finalmente conquistou os tão sonhados três pontos em um único jogo com um pênalti no finalzinho do segundo tempo.>

Ao longo do primeiro tempo, sem grandes emoções. Com um Ceará focado em defender e um Bahia que não conseguia criar oportunidades mesmo com quatro meias em campo, as melhores chances chegaram nos acréscimos, especialmente dos pés de Cauly para a equipe tricolor. Ainda assim, ambos os times saíram de campo no zero a zero, em uma partida fria e sem jogadas criativas de nenhum dos lados. >