LUTO

Papa Francisco é homenageado na Fonte Nova antes de Bahia e Ceará

O pontífice faleceu na madrugada desta segunda-feira (21), no Vaticano

Ao longo de toda a segunda-feira (21), o mundo inteiro lembrou e relembrou os feitos do Papa Francisco, falecido logo após o domingo de Páscoa. Na partida entre Bahia e Ceará, pela quinta rodada do Brasileirão, o pontífice que conquistou fiéis e não fiéis ao redor de todo o mundo não deixou de ser lembrado, com uma homenagem feita logo antes da bola rolar. >