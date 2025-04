TOURO DO SERTÃO

Papa Francisco declarou 'ser admirador do futebol da Bahia'

Pontífice deu declaração ao receber camisa do Fluminense de Feira; presente foi dado por Amali Mussi, reitora da UEFS

Alan Pinheiro

Publicado em 21 de abril de 2025 às 08:54

Reitora da UEFS presenteou o Papa Francisco com camisa do Fluminense de Feira Crédito: UEFS/Divulgação

O Papa Francisco recebeu um presente inesperado em 2023: uma camisa do Fluminense de Feira. O item foi entregue pela reitora da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), Amali Mussi, em setembro daquele ano, em encontro no Vaticano. E teve direito até a uma revelação curiosa do argentino, que morreu nesta segunda-feira (21), aos 88 anos.>

"Assim que o Papa recebeu a camisa do Fluminense de Feira, declarou ser um admirador do futebol da Bahia. O que com certeza é uma grande honra para todos nós baianos", disse Amali, em entrevista ao Jornal da Manhã, da TV Bahia, na ocasião. Francisco era apaixonado pelo esporte, e torcedor declarado do San Lorenzo, da Argentina. >

Amali participava de um encontro com reitores e reitoras italianos e latino americanos. No evento, organizado pela Red de Universidades para El Cuidado de La Casa Común e pela Pontificia Comisión para América Latina, foram discutidos temas relacionados à crises ambientais, econômicas, social e cultural na América. Representantes de cada grupo se encontraram com o Papa, onde puderam apresentar-lhe as propostas desenvolvidas na ação.>