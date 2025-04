TORCEDOR ILUSTRE

Papa Francisco foi chamado de 'azarado' e expulso do vestiário do San Lorenzo

Técnico Alfio Basile não gostou da presença do argentino no estádio

O Papa Francisco era um dos torcedores mais ilustres do San Lorenzo. Mas passou por uma situação inusitada envolvendo seu time do coração: foi expulso do vestiário do time. Pior: ainda foi chamado de 'azarado' pelo então treinador da equipe, Alfio "Coco" Basile. O pontífice morreu nesta segunda-feira (21), aos 88 anos .>

O episódio aconteceu em 1998. Na época, o presidente Fernando Miele resolveu investir na contratação do histórico técnico, que havia dirigido a Argentina na Copa do Mundo de 1994. Antes do primeiro jogo do campeonato, o comandante estava conversando com os jogadores no estádio do Platense, quando Miele aproximou-se acompanhado de um padre. >