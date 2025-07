É da Bahia: conheça o ranking com os 10 melhores pãezinhos delícia de 2025

CORREIO EXPERIMENTA

Publicado em 26 de julho de 2025 às 05:00

Os 10 melhores pãezinhos delícia foram escolhidos entre 37 marcas concorrentes Crédito: Marina Silva/CORREIO

No fim, a tradição foi mais forte. De fato, existe pãozinho delícia para todos os gostos: com queijo reino, geleia, carne, camarão e até de chocolate com brigadeiro. Mas é difícil superar aquele tipo de massa delicada que leva basicamente leite, fermento, manteiga, farinha de trigo e um recheio de queijo cremoso - e que está por trás de um dos maiores símbolos gastronômicos da Bahia.

Há quem diga por aí que não existe pãozinho delícia ruim. Seria possível, contudo, escolher o melhor? Para essa difícil missão, o CORREIO Experimenta convocou 10 jurados para avaliar 37 marcas do quitute. O resultado não poderia ser mais próximo do original: entre os 10 melhores colocados, todos tinham a massa aerada e algum tipo de queijo cremoso no recheio. Mesmo os três que trouxeram queijos mais vibrantes (o reino, o gorgonzola ou o provolone) não mudaram a forma de preparo.

O time técnico contou com a presença da chef criadora do pão delícia, Elíbia Portela, e dos chefs Celso Vieira (Pasta em Casa) e Marco Caria (Isola Cucina Italiana). Além deles, o time ficou completo com a criadora de conteúdo Larissa d'Eça, do perfil @asmelhorescoisasdesalvador, com três assinantes do jornal - Luana Santos, Miucha Furtado e Caio Figueiredo, escolhidos após um concurso cultural -, e três jornalistas do CORREIO, representando a redação.

"O importante é fazer o pão. Não adianta querer deixar muito recheio achando que vai ganhar porque tá mais bonito", disse a chef Elíbia, que decidiu presentear os dois primeiros colocados com seu livro e vai sortear uma edição de seu curso online entre os demais participantes. "Recheio todo mundo pode fazer um recheio bom, se souber cozinhar. Se não sabe cozinhar, pode prejudicar o pão", ensinou.

Degustação de pãozinho delícia Crédito: Marina Silva/CORREIO

O importante é fazer o pão. Não adianta querer deixar muito recheio achando que vai ganhar porque tá mais bonito Elíbia Portela Chef criadora do pão delícia

O processo

Ao todo, foram contatados 72 fornecedores, entre confeitarias, delicatessens, mercados, restaurantes e microempreendedores. Algumas marcas optaram por não participar e declinaram do convite. Entre as que aceitaram, 37 entregaram os produtos no dia marcado.

Os pães delícia ficaram dispostos em uma mesa no centro da redação e foram avaliados em sequência. Cada participante enviou 15 unidades do mesmo sabor - a escolha do tipo coube a cada concorrente. Dos clássicos aos mais inovadores, todos concorreram na mesma categoria. A degustação foi às cegas - assim, cada marca recebeu um número de identificação e apenas a organização sabia qual seria a da vez. Após uma breve descrição dos ingredientes, o júri provava o quitute e, na sequência, escrevia a avaliação em uma ficha impressa.

Os jurados deram notas em quatro critérios Crédito: Marina Silva/CORREIO

As notas finais consideraram diferentes pesos para quatro critérios: sabor (peso 4), apresentação (peso 2), inovação (peso 2) e textura (peso 2). Depois de uma média ponderada das notas de cada jurado, a equipe uma média simples para chegar às notas finais. Como a pontuação foi muito próxima, pela primeira vez desde a retomada do projeto, o CORREIO divulga o ranking até os 15 primeiros colocados (veja a continuação na página seguinte).

A editora-chefe do CORREIO, Linda Bezerra, comemorou mais uma edição do projeto e explicou como decidiu suas avaliações. "A gente teve uma oportunidade imensa tendo a criadora do pão delícia entre nós. Então, eu privilegiei os pães bem feitos, clássicos, mas também duas criações inovadoras, no sentido literal, porque não feriram o pão e acrescentaram a ele alguma coisa. Esses me chamaram a atenção e o de geleia de pimenta foi um deles".

Jurados assinantes do Correio Luana, Caio e Miucha Crédito: Marina Silva/CORREIO

A mesa foi montada pela Home Center Ferreira Costa. Todas as louças e os itens de decoração usados são vendidos pela marca (veja mais informações ao final da reportagem).

A mesa foi decorada com itens da Home Center Ferreira Costa Crédito: Marina Silva/CORREIO

Conheça os 10 jurados desta edição do Correio Experimenta

O júri responsável pela degustação de pãozinho delícia na redação do CORREIO Crédito: Marina Silva

Da esquerda para a direita, conheça:

Elaine Alves, repórter | Larissa D'Eça, administradora do perfil @asmelhorescoisasdesalvador | Marco Caria, chef e padeiro do restaurante Isola Cucina Italiana (@isolacucinaitaliana) | Caio Figueiredo, assinante | Luana Almeida, assinante | Luiza Gonçalves, repórter | Elíbia Portela, chef criadora do pãozinho delícia (@elibia_portela) | Miucha Furtado, assinante | Linda Bezerra, editora-chefe do CORREIO | Celso Vieira, chef e sócio do restaurante Pasta em Casa (@pastaemcasa)

O Correio Experimenta contou com itens de decoração e mesa posta da Home Center Ferreira Costa Paralela (Av. Luís Viana Filho, 6180, Alphaville) e Barris (Av. Vale dos Barris, 125). Conheça os produtos no site https://ferreiracosta.com e no Instagram @ferreiracosta (veja mais informações no fim da reportagem)

Confira o ranking dos 10 melhores pãezinhos delícia de 2025

1º) Queijo cremoso (Pãezinhos Delícia da Milla)

Pãezinhos Delícia da Milla Crédito: Marina Silva

Esse pãozinho arrancou elogios dos jurados e chegou a receber notas 10 em todos os quatro quesitos avaliados para pelo menos duas delas: a chef Elibia Portela, criadora da iguaria, e a editora-chefe do CORREIO, Linda Bezerra. "Perfeito", decretou Linda. A massa leva ovos, óleo, leite condensado, água, sal, fermento e farinha de trigo. O recheio tem leite, requeijão cremoso, queijo parmesão, creme de leite, açúcar e farinha de trigo. Para completar, uma cobertura com queijo parmesão fresco e manteiga.

>

Esse é fantástico. O importante é uma massa leve, aerada, cheia de alvéolos. Um pão que a pessoa queira comer o primeiro, o segundo, o terceiro. Tenho vários preferidos, muitos pãezinhos aqui estavam muito bons. Mas esse era melhor Elíbia Portela Chef criadora do pão delícia

Ingredientes: ovos, óleo, leite condensado, água, sal, fermento e farinha de trigo na massa. No recheio, leva leite, requeijão cremoso, queijo parmesão, creme de leite, açúcar e farinha de trigo. A cobertura é com queijo parmesão fresco e manteiga.

Peso médio: 30g | Preço: R$2,50 | Instagram: @paesdeliciadamilla | WhatsApp: (71) 99200-1733 | Local para retirada: Condomínio Brisas (Avenida Paralela, ao lado da Unijorge). Tem opção de entrega. | Funcionamento: das 9h às 17h. | Pedido mínimo: cinco pães por sabor.

2º) Provolone com geleia de pimenta (Fornada Di Cumadre)

Fornada Di Cumadre Crédito: Marina Silva

O toque da geleia de pimenta foi a novidade que veio para agregar. O frescor da pimenta casou bem com a acidez do queijo e agradou paladares que gostam de sabores contrastantes.

>

O pão era macio e o recheio não é exagerado. A junção ficou espetacular. Era um ponto de geleia em cima do pão e do recheio. Assim, o pão continuou intacto e recebeu uma cereja, digamos assim, com essa geleia Linda Bezerra Editora-chefe do CORREIO

Ingredientes: ovos, sal, farinha de trigo e leite condensado. O recheio é de provolone com geleia de pimenta, finalizado com queijo ralado.

Peso médio: 22g | Preço: R$2,70 | Instagram: @fornadadicumadre | Whatsapp: (71) 98686-4134 | Local para retirada: Alameda Horto Bela Vista, 808, Horto Bela Vista. Tem opção de entrega via Uber Flash. O pedido mínimo é de seis unidades.

3º) Pãozinho delícia tradicional (Maria Padoca)

Maria Padoca Crédito: Marina Silva

A simplicidade deste pãozinho delícia acabou sendo sua maior força. Esse é um dos que leva leite condensado na massa.

>

Por ser uma degustação de pão delícia, preferi dar destaque a um pão mais simples, mais perto daquela que acho que seja receita original. Não foi fácil, porque de qualquer forma é muito parecido. Esse é gostoso na sua simplicidade Marco Caria Chef e padeiro do Isola Cucina Italiana

Ingredientes: na massa, leva farinha de trigo, ovos, óleo, leite condensado, creme de leite, açúcar e sal. O recheio tem leite, farinha de trigo, queijo parmesão, sal e açúcar. Finalizado com manteiga e queijo parmesão.

Peso médio: 20g | Preço: R$1,90 a R$ 2,20 | Instagram: @mariapadocasalvador | Whatsapp: (71)99665-5079 | Endereço: Rua Pará, nº32, Pituba | Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 18h; sábados das 8h30 às 12h. Domingos são somente para retirada pré-agendada | Encomendas: a partir de 20 unidades.

4º) Queijo (Pãozinho do Céu)

Pãozinho do Céu Crédito: Marina Silva

O pãozinho com recheio de queijo é um dos mais conhecidos da marca e já se tornou um dos clássicos na cidade.

>

Redondinho, massa leve, bom equilíbrio entre doce e salgado, na quantidade de recheio também. Super delicado Luiza Gonçalves Repórter do CORREIO

Ingredientes: Pãozinho com recheio de queijo | Peso médio: 23g | Preço: R$ 2,50 | Instagram: @paozinhodoceu | Whatsapp: (71) 99137-5233 | Telefones: (71) 3345-4444 / (71) 3345-2222 | Endereço: Rua Macaúbas, nº 102, Rio Vermelho | Funcionamento: de segunda a sábado, das 7h às 19h. Aos domingos e feriados, das 8h às 14h. | Na loja, é possível comprar qualquer quantidade. Para entrega, o pedido mínimo é de 30 unidades (podem ser variadas entre pãezinhos, salgadinhos e docinhos).

5º) Tradicional (Almacen Pepe)

Almacen Pepe Crédito: Marina Silva

A receita deste pãozinho também segue os moldes tradicionais, mas ele se destaca pela massa aerada.

>

Bem gostoso, massa levinha. Gosto do queijo em cima não ser em fiapos. Traz memória afetiva do pãozinho caseiro Elaine Alves Repórter multimídia do CORREIO

Ingredientes: pãozinho delícia tradicional | Preço: é por peso. O valor do quilo é R$ 136,40 | Peso médio: 50g | Endereços: Av. Paulo VI, nº 1498 (loja Pituba); Avenida Alphaville, nº199, Patamares (loja Alphaville); Avenida Santa Luzia, nº985, Horto Florestal (loja Horto) | Avenida Centenário, nº 2992 (loja Shopping Barra) | Instagram: @almacenpepe

Telefones: (71) 3015-5100 (Pituba) / (71) 3011-9001 (Alphaville) |Funcionamento: das 7h às 21h (Pituba, Alphaville e Horto); das 9h às 22h (Shopping Barra). | Tem opção de delivery via Ifood | Encomendas: mínimo de 15 unidades.

6º) Tradicional (Vitrine de Brigadeiros)

Vitrine de Brigadeiros Crédito: Marina Silva

Esse é um daqueles pãezinhos que não economiza no queijo, especialmente na cobertura.

>

Não gostei dos que foram muito subversivos. Gostei dos que me pareceram mais padrão, mais tradicionais Caio Figueiredo Assinante do CORREIO

Ingredientes : pãozinho tradicional com recheio de creme de queijo. | Peso médio: 30g | Preço: R$2,50 | Instagram: @vitrinedebrigadeiros | WhatsApp: (71) 99914-0973 | Endereço: Rua Jardim Vera Cruz, IAPI | Funcionamento: todos os dias, das 9h às 16h. | Encomendas: mínimo de 25 unidades por sabor.

7º) Delícias do Reino (Delícias Encantadas)

Delícias Encantadas Crédito: Marina Silva

Esse pãozinho conseguiu unir três tipos de queijo no recheio: requeijão cremoso, reino e parmesão.

>

Esse foi um básico que não foi tão básico assim. O toque adocicado dos ingredientes trouxe uma alegria à boca. Surpreendeu Larissa D'Eça Administradora do @asmelhorescoisasdesalvador

Ingredientes: a massa leva leite condensado, creme de leite, leite integral, farinha de trigo, ovos, açúcar refinado, sal, óleo e fermento granulado. O recheio é feito com farinha de trigo, leite integral, manteiga, sal, creme de leite, requeijão cremoso, parmesão e queijo reino.

Peso médio: 27 g | Preço R$ 3,60 | Instagram: @deliciasencantadasof | Telefone/Whatsapp: (71) 99267-2595 | Endereço: Rua Odilon Santos, nº84, Rio Vermelho. A partir de agosto, estará na Avenida Marquês de Caravelas, nº358, Barra. | Funcionamento: das 9h às 22h. | Encomendas: não tem pedido mínimo de unidades. Também está no Ifood.

8º) Pãozinho de queijo parmesão (Adriele Borges Confeitaria)

Adriele Borges Confeitaria Crédito: Marina Silva

Quando cinco ingredientes - leite, farinha de trigo, ovo e parmesão - mostram que menos é mais.

>

O clássico tem seu lugar. Esse é um dos com cara de casa de vó. Às vezes, quanto menos inventar, mais chance de sucesso Miucha Furtado Assinante do CORREIO

Ingredientes: leite, farinha de trigo, ovo e queijo parmesão. | Peso médio: 40g | Preço: R$2,30 | Instagram: @adrieleborges.confeitaria | Whatsapp: (71) 99243-5533 | Funcionamento: todos os dias, das 9h às 18h. Retirada ou envio por Uber Flash. | Encomendas: pedido mínimo de 16 unidades.

9º) Tradicional - Sêmola

Sêmola Crédito: Marina Silva

O diferencial do parmesão argentino capa preta no recheio e na cobertura trouxe um 'salgadinho' elogiado pelo júri.

>

Nesse pãozinho, destaco a boa qualidade do queijo parmesão ralado colocado como cobertura em cima Celso Vieira Chef e sócio do Pasta em Casa

Ingredientes: recheio de queijo parmesão argentino capa preta, creme de leite e queijo parmesão argentino fresco capa preta ralado. | Peso médio: 37g | Preço: R$3,20 | Endereço: Rua das Hortênsias,

Funcionamento: o atendimento online é de 8h às 17h, enquanto a loja fica aberta de 8h às 19h. Está no Ifood como Sêmola Confeitaria, Café & Brunch | Instagram: @semolaoficial | Encomendas: mínimo de 10 unidades. >

10º) Gorgonzola com geleia de damasco (Ei, Pão Delícia!)

Ei, Pão Delícia! Crédito: Marina Silva

O ponto alto está realmente na novidade do recheio, mas a aparência arrancou elogios.

>

Esse está de parabéns. Um sabor muito inovador. Souberam combinar os ingredientes, a criatividade, a apresentação Luana Almeida Assinante do Correio

Ingredientes: massa tradicional recheada com creme de gorgonzola e geleia de damasco. O pãozinho é finalizado com queijo parmesão fresco ralado, queijo gorgonzola e geleia de damasco.>

Peso médio: 30g a 35g | Preço: R$4,00 | Whatsapp/telefone: (71) 98202-7412 | Instagram: @eipaodelicia | Endereço: Jardim Armação | Funcionamento: todos os dias, com pronta-entrega de segunda à sábado, das 9h às 17h. | Encomendas: mínimo de 10 unidades.>

