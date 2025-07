PARA TODOS OS GOSTOS

De dar água na boca: conheça 27 pãezinhos delícia participantes do Correio Experimenta

Ao todo, 37 marcas participaram do concurso







M Thais Borges

Carolina Cerqueira

Luiza Gonçalves

Moyses Suzart

Publicado em 26 de julho de 2025 às 05:00

A mesa foi decorada com itens da Home Center Ferreira Costa Crédito: Marina Silva/CORREIO

Existe pãozinho delícia para todos os gostos: com queijo reino, geleia, carne, camarão e até de chocolate com brigadeiro. A variedade ficou evidente na disputa pelo posto do melhor pãozinho delícia de 2025 no projeto Correio Experimenta, realizado pelo Jornal Correio. A degustação aconteceu na última terça-feira (22), com um time de 10 jurados. >

Foram 37 tipos diferentes de pãezinhos dispostos em uma mesa montada pela Home Center Ferreira Costa. Eles foram degustados sem que as marcas que os enviaram fossem identificadas. As notas foram aplicadas consideraram quatro critérios: sabor (peso 4), apresentação (peso 2), inovação (peso 2) e textura (peso 2). Confira a lista completa dos jurados e o top 10 do ranking de melhores pãezinhos na matéria abaixo:>

Devido à grande quantidade de participantes nesta edição e à proximidade das notas, listamos a seguir também os cinco pãezinhos que ocuparam do 11º ao 15º lugares no ranking. Ao final da matéria, os demais competidores são listados apenas por ordem alfabética. >

11º LUGAR - Pãozinho Bahia

O pãozinho delícia enviado pela marca Pãozinho Bahia para o Correio Experimenta tem massa tradicional e recheio de queijo do reino, com cobertura do próprio queijo do reino ralado. A marca oferece três opções de pãozinho: o tradicional e o gourmet. A primeira contempla os produtos de 30g sem recheio e com recheio de peito de peru, frango, atum, presunto ou creme de queijo. A segunda contempla os sabores gorgonzola, peito de peru, frango, creme de queijo e queijo do reino no tamanho 50g. A terceira é a categoria doce, com pãozinho de nutella. Também são vendidos salgados de forno e fritos. Os produtos são entregues via delivery, saindo do bairro de Brotas. >

Pãozinho Bahia Crédito: Marina Silva

Peso: 25g | Preço: R$ 3,20 | Contato: (71) 992731264 | Instagram: @paozinhobahia>

12º LUGAR - Victoriano Confeitaria

O pãozinho enviado pela marca Victoriano Confeitaria chama "Pérola Bahiana". Ele tem massa tradicional e recheio de camarão salteado ao pesto e creme de queijo artesanais, fializado com geleia artesanal de pimenta, laranja e maçã. Segundo a empresa, a receita celebra a fusão entre o frescor do mar, a doçura tropical e a itensidade dos sabores baianos. O pãozinho foi um dos preferidos da jurada Larissa d’Eça. "Conseguiu equilibrar os sabores, tudo fez sentido e harmozinou", opinou ela. A marca, comandada por Izabella Victoriano, vende bolos, tortas, pãezinhos, quiches, cookies e mais. É ofertado o serviço de entrega, saindo do bairro Caminho das Árvores.>

Victoriano Confeitaria Crédito: Marina Silva

Peso: 20g | Preço: R$ 3,30 | Contato: (71) 96438677 | Instagram: @victorianoconfeitaria>

13º LUGAR - Viva Gula

O pãozinho enviado pela marca Viva Gula para a competição foi o clássico, versão que agradou os jurados e esteve bastante presente no top 10. O recheio é de creme de queijo e a cobertura é de queijo parmesão ralado. Ele pode ser encontrado nas unidades da Viva Gula, com compra presencial ou pedidos pelo Ifood, em caixas de 12 unidades. Outra opção é a encomenda, com mínimo de 20 unidades e antecedência de 24 horas.>

Viva Gula Crédito: Marina Silva

Peso: 40g | Preço: R$ 2,50 a unidade para encomenda (mínimo de 20 unidades) e R$27,90 e R$33,90 a caixa de 12 unidades na loja física e no Ifood, respectivamente | Contatos: WhatsApp (71) 99967-6671 e Fixo (71) 3452-8055 | Instagram: @vivagula | Site: www.vivagula.com.br >

14º LUGAR - Miloca

O pãozinho enviado pela marca Miloca para a competição tem massa tradicional e recheio de carne bovina desfiada com leve toque de queijo branco e cobertura de parmesão ralado. Para os jurados, a carne de panela foi o destaque do produto. Também agradou, na etapa de degustação dos colaboradores do Correio, a repórter Carolina Cerqueira. "Estava recheado com bastate queijo e, para mim, pãozinho tem que ser assim". A responsável pela marca é a confeiteira Jamile Bispo, que faz bolos, tortas, doces e salgados. As encomendas podem ser feitas através do Instagram ou do WhatsApp. Para os pãezinhos, o mínimo é de 25 unidades.>

Miloca Crédito: Marina Silva

Peso: 35g | Preço: R$ 3,90 | Contato: (71) 91710212 | Instagram: @milocaconfeitariaartesanal>

15º LUGAR - Sodré Confeitaria

O pãozinho enviado pela marca Sodré Confeitaria para a degustação tem massa tradicional e recheio de pasta especial da casa feita com queijo reino, creme culinário e requeijão cremoso. Os bolos e pãezinhos sem recheio podem ser econtrados no Hiperideal, Cesta do Povo, Supermix, Rede Mix e Hiperunimar. A marca aceita encomendas e também realiza vedas através do aplicativo Ifood. O menu conta com tortas, bolos, sobremesas, salgados, tortas salgadas, além dos pãezinhos nos sabores sem recheio, requeijão, queijo reino, lombinho, peito de peru e atum. Também há sabores doces: nutella, doce de leite e damasco com queijo brie.>

Sodré Confeitaria Crédito: Marina Silva

Peso: 30g | Preço: R$ 2,60 | Contato: (71) 999167774 | Instagram: @sodreconfeitariabr>

Voto da redação

Um tradicional, de creme de queijo com cobertura de parmesão ralado, e outro sertanejo, de carne seca com cream cheese e cebola caramelizada. Esses foram os pãezinhos que agradaram o paladar da equipe de colaboradores do Jornal Correio. Nessa disputa, deu empate! >

Depois da degustação feita pelo júri, de 10 integrantes, quem estava na redação do jornal pode também experimentar os pãezinhos participantes e votar. Ao contrário da primeira etapa, que seguiu critérios, pesos e cálculos de médias ponderadas, a segunda teve voto absoluto: cada colaborador escreve num papel o número do pãozinho que mais gostou e deposita em uma urna. >

Os vencedores nessa disputa foram os pãezinhos da Viva Gula e da Delícias Divina Confeitaria. A primeira marca é a autora do pãozinho de creme de queijo com cobertura de parmesão ralado. "Eu achei delicioso! Me conquistou na primeira mordida. Achei a textura incrível, macia, e o recheio marcou. Foi o único que provei e ainda repeti", disse Jane Santana, que atua no Mercado Leitor do Correio.>

Viva Gula Crédito: Marina Silva

Esse foi o sabor enviado para a competição, mas também há venda dos sabores queijo do reino, peito de peru, sertanejo e nutella, além da opção sem recheio. "Começamos com uma receita mais tradicional e aerada e fomos desenvolvendo a nossa própria textura. Optamos por enviar o pãozinho com recheio clássico para o concurso por acreditarmos na origem e simplicidade de uma receita bem feita", diz Letícia Ferreira, sócia da Viva Gula. >

A segunda marca é a autora do pãozinho sertanejo. "Estava bem macio e o recheio ficou muito bom, bem cremoso", opinou Alini Gomes, assistente administrativa do Correio. "Achei diferente do tradicional e o sabor ficou incrível. A combinação de massa e recheio deu certo", acrescentou Cailane Santos, assistente financeira. >

Delícias Divina Crédito: Marina Silva

Monique Alves, sócia da Delícias Divina, explica que esse é um dos sabores mais pedidos. "A gente sempre busca inovar nos sabores e sabemos que carne seca o pessoal gosta bastante, então acrescentamos a cebola caramelizada, que é receita da casa, para dar um toque gourmet", conta. >

Ao todo, são 11 opções de sabores ofertadas pela marca, além da opção sem recheio. Tem de salame, gorgonzola com damasco, frango, carne de fumeiro com banana, camarão, bacalhau e por aí vai. A empresa surgiu na pandemia, somente com serviço delivery, sendo especializada em kits para festas. >

Confira a lista, em ordem alfabética, dos demais 22 participantes:

Adoçaeh - pãozinho delícia com recheio de creme de parmesão, alho e bacon>

Adoçaeh Crédito: Marina Silva

Peso: 35g | Preço: R$2,80 | WhatsApp: (71) 982351593 | Instagram: @adocaeh | Mínimo de 20 unidades para encomenda >

Ana Orrico Gourmet - pãozinho delícia tradicional com recheio de queijo>

Ana Orrico Crédito: Marina Silva

Peso: 40g | Preço: 2,80 | Whatsapp: (71) 991947353 | Endereço: Rua Greenfeld, n 56, Barra (segunda a sexta, 8h às 17h, e sábados, 7h às 14h) | Instagram: @anaorricogourmet>

Confeitaria Magali Festeira - pãozinho delícia com massa de azeite de dendê e coentro e recheio de moqueca de camarão>

Confeitaria Magali Festeira Crédito: Marina Silva

Peso: 20g | Preço: R$5 | WhatsApp: (71) 85534820 | Instagram: @magalifesteira_confeitaria>

Delícias Divina - pãozinho delícia com recheio de carne seca, cream cheese e cebola caramelizada>

Delícias Divina Crédito: Marina Silva

Peso: 35g | Preço: R$3,49 | WhatsApp: (71) 996574744 | Instagram: @deliciasdivinaconfeitaria | Site: deliciasdivina.com.br | Mínimo de 10 unidades para encomenda | Também podem ser feitos pedidos no Ifood>

Delicitá - pãozinho delícia tradicional com recheio de creme de queijo >

Delicitá Crédito: Marina Silva

Peso: 30g | Preço: R$1,80 | WhatsApp: (71) 985087923 | Instagram: @delicita_ssa | Site: edeliveryapp.com.br/delicita/ | Mínimo de 10 unidades>

Doce Encontro - pãozinho delícia com recheio cremoso de camarão >

Doce Encontro Crédito: Marina Silva

Peso: 65g | Preço: R$2,50 | WhatsApp: (71) 991450448 | Instagram: @doceencontroo_ | Endereço: Rua Virgildásio Sena, 14, Boca do Rio | Funcionamento: Todos os dias, das 10h às 20h | Mínimo de 20 unidades para encomenda>

Favoritto - pãozinho delícia sabor queijo parmesão >

Favoritto Crédito: Marina Silva

Peso: 28g | Preço: R$ 1,95 | WhatsApp: (71) 99381415 | Instagram: @paofavoritto | Edereço: Rua Eng. Célso Tôrres, 45, Graça | Funcionamento: Todos os dias, das 8h30 às 17h30 | Mínimo de 10 unidades para encomenda>

Frio Gostoso - pãozinho delícia recheado com creme de queijo temperado com noz-moscada e toque de cardamomo>

Frio Gostoso Crédito: Marina Silva

Peso: 20g | Preço: R$2,50 | Unidade Graça (Rua da Graça, 137) - (71) 33364898 | Unidade Pituba (Rua Bahia, 33) - (71) 33456657 | Unidade Vila Laura (Rua Nilson Costa, 157) - (71) 33803700 | Mínimo de 30 unidades para encomenda>

Jessica Azevedo Confeitaria - pãozinho delícia com creme de limão siciliano, molho pesto e camarões refogados>

Jessica Azevedo Confeitaria Crédito: Marina Silva

Peso: 40g | Preço: R$4,20 | WhatsApp: (71) 30520600 | Instagram: @jessicaazevedo_confeitaria | Mínimo de 10 unidades para encomenda >

John Delícias - pãozinho delícia tradicional com creme de queijo e parmesão >

John Delícias Crédito: Marina Silva

Peso: 35g | Preço: R$1,70 | WhatsApp: (71) 993677255 | Instagram: @johndelicias | Site: www.johndelicias.com | Mínimo de 25 unidades para encomenda >

La Docerie Ateliê - pãozinho delícia tradicional com recheio de catupiry e queijo parmesão>

La Docerie Ateliê Crédito: Marina Silva

Peso: 30g | Preço: R$2,20 | WhatsApp: (71) 999146098 | Instagram: @ladocerieatelie | Mínimo de 20 unidades para encomenda >

Maria Gourmet Gastronomia - pãozinho delícia tradicional com recheio de queijo >

Maria Gourmet Gastronomia Crédito: Marina Silva

Peso: 22g | Preço: R$80 a caixa com 25 unidades (pedido mínimo) | WhatsApp: (71) 991327373 | Instagram: @maria.gourmet.gastronomia | Antecedência de 24 horas para encomenda>

Marias Pães e Delícias - pãozinho delícia com massa de batata do reino e recheio de pasta de queijo parmesão e frango temperado desfiado>

Marias Pães e Delícias Crédito: Marina Silva

Peso: 25g | Preço: 2,70 | WhatsApp: (71) 981554052 | Instagram: @mariaspanificadora | Endereço: Ladeira do Ypiranga, 105, Cidade Nova | Funcionamento: segunda a sábado das 6h às 20h e domingo, das 6h30 às 12h30 | Encomendas com 24 horas de antecedência >

Nova Belle's - pãozinho delícia com recheio cremoso de queijo reino e cream cheese >

Nova Belle's Crédito: Marina Silva

Peso: 30g - 60g | Preço: R$5,80 o pãozinho de 30g (encomenda) e R$13 o pãozinho de 60g (consumo nas lojas) | WhatsApp: (71) 21325055 | Compras também através do Ifood | Endereços: Loja Pituba - Rua Miguel Navarro y Canizares, 160 e Loja Carmo - Rua Direita de Santo Antônio, 130 | Funcionamento: Pituba - segunda a quinta (12h às 21h), sexta e sábado (12h às 23h), domingo (12h às 20h), Carmo - terça a sábado (12h às 23h), domingo (12h às 21h)>

Padokinha - pãozinho delícia com massa tradicional e recheio de creme de queijo sabor reino >

Padokinha Crédito: Marina Silva

Peso: 39g | Preço: R$2,60 | WhatsApp: (71) 984718073 | Instagram: @provepadokinha | Encomendas com 72 horas de antecedência >

Paneville - pãozinho delícia com creme de pimentão, creme de leite, páprica defumada, limão siciliano e queijo parmesão>

Paneville Crédito: Marina Silva

Peso: 26g | Preço: R$123,90 o quilo | WhatsApp: (71) 999870401 | Instagram: @paneville | Endereço: Alameda Pádua, 126, Pituba | Pedidos podem ser feitos através do Goomer e Ifood | Mínimo de 25 unidades para encomenda>

Pão Amado - pãozinho delícia com recheio de creme de queijo parmesão >

Pão Amado Crédito: Marina Silva

Peso: 28g | Preço: R$2,20 | WhatsApp: (71) 981822252 | Instagram: @paoamadodabahia | Endereço: Ed. Atlantic Tower, Ondina | Funcionamento: 7h às 18h | Mínimo de 30 unidades para encomenda >

Pãozinho Delícia - pãozinho delícia tradicional com recheio de queijo>

Pãozinho Delícia Crédito: Marina Silva

Peso: 26g | Preço: 1,99 | Contatos: (71) 35359444 e (71) 988100647 | Instagram: @paozinhodelicia | Site: paozinhodelicia.com.br | Mínimo de 40 unidades para encomenda >

Pãozinho e Vinagrete - pãozinho delícia de chocolate >

Pãozinho e Vinagrete Crédito: Marina Silva

Peso: 60g | Preço: R$84 (bandeja com 30 pães) e R$140 (bandeja com 50 pães) | Contatos: (71) 32344855 e (71) 999789522 | Instagram: @paozinhoevinagrete | Mínimo de 30 unidades para encomenda >

Pãozito - pãozinho delícia tradicional com recheio de creme de queijo >

Pãozito Crédito: Marina Silva

Peso: 30g | Preço: R$2,70 | WhatsApp: (71) 996077121 | Instagram: @divinopaozito | Endereço: Rua das Hortênsias, 478, Pituba | Funcionamento: Todos os dias, das 10h às 19h30 | Mínimo de 50 unidades para encomenda >

Rai Cunha - pãozinho delícia de chocolate 50% e cacau >

Rai Cunha Crédito: Marina Silva

Peso: 18g | Preço: R$2,50 | WhatsApp: (71) 33291261 | Endereço: Rua Politeama, 03, Politeama | Funcionamento: segunda a sexta (9h às 19h), sábado (8h às 17h) e domingo (8h às 13h) | Instagram: @raicunhaconfeitaria | Mínimo de 20 unidades para encomenda>

Tenda dos doces/A braba do pãozinho - pãozinho delícia com massa de azeite de dendê e leite de coco com recheio de creme de siri catado acompanhado de salada de mainha >

Tenda dos Doces Crédito: Marina Silva