Agridoce e apimentada: descubra qual é a melhor pizza de Salvador

Salvador Publicado em 13 de julho de 2024 às 05:00

Nem totalmente clássicas, nem perigosamente excêntricas: as melhores pizzas de Salvador se destacam pelas apostas no ponto certo, seja no agridoce ou na farinha importada que torna a massa leve e aerada.

Melhores pizzas de Salvador Crédito: Marina Silva e Paula Fróes/CORREIO

O projeto CORREIO Experimenta, que já elegeu os melhores ovos de Páscoa e hambúrgueres por delivery em 2024, agora percorreu 10 pizzarias de Salvador para decretar a nata do melhor.

A visita aconteceu um dia antes de uma data simbólica: 10 de julho celebra a pizza no Brasil, país que produz um milhão delas diariamente, segundo a Associação de Pizzarias Unidas.

A Bahia, ainda de acordo com a entidade, é o 7º estado que mais possui pizzarias - em média, 1.585, ou 4,65% dos estabelecimentos em operação no país. De tão querida, a pizza ganhou até uma versão própria: “as pizzas na Bahia são mais recheadas”, destaca Alessandro Narduzzi, chef italiano.

Ele foi um dos oito jurados da 'blitz' da pizza, que incluiu quatro jurados técnicos e quatro repórteres do Correio (conheça no fim desta publicação).

As 10 pizzarias visitadas foram escolhidas a partir das preferidas no TripAdvisor, site que fornece informações e notas relacionadas a experiências, como a gastronomia.

Todas elas foram contatadas pelo projeto. Algumas, no entanto, estavam fechadas ou não retornaram a tempo. Nesses casos, foram substituídas pela pizzaria seguinte.

Diferentemente das duas edições anteriores do projeto, realizadas na redação do CORREIO, desta vez fomos até as pizzarias — para evitar o comprometimento da qualidade do produto.

Os jurados, orientados a seguir os mesmos critérios de avaliação, foram divididos em dois grupos: cada um visitou cinco pizzarias, que escolheram um sabor para servir. Os jurados provaram uma fatia e deram notas em um papel.

As avaliações consideraram diferentes pesos para quatro critérios: sabor (peso 4), apresentação (peso 2), inovação (peso 2) e massa (peso 2). Depois de uma média ponderada das notas de cada jurado, realizamos uma média simples para chegar ao ranking.

E foi aí que a pizzaria Mamma's, na Pituba, levou a melhor, com uma pizza agridoce. Das concorrentes, só duas apostaram nessa mistura. "Me conquistou pelo sabor, criatividade e inovação", disse Luisa Talento, coordenadora do curso de Gastronomia da Unifacs.

Das pizzarias visitadas, o esmero na escolha dos ingredientes se destacou em algumas. A Mamma Jamma, na Barra, por exemplo, importa a farinha de trigo da Itália. Feita de um grão específico, essa farinha melhora a massa — e a digestão.

Já a Lilás Cozinha compra o queijo de um fornecedor em São Paulo. Segundo o proprietário, o filho de italianos Pier Pepe, a muçarela vendida por ele é imbatível. Veja detalhes sobre cada pizza abaixo:

1º Mamma's Pizza

Brie, geleia de rubras e rúcula, da Mamma's Crédito: Marina Silva/ CORREIO

Uma pizza que se destaca pelo agridoce composto pela junção de queijo brie e geleia de rubras. Este último elemento traz o apimentado típico da cozinha japonesa. Completam a lista de ingredientes do sabor denominado ‘Brie’ o lombinho canadense e a rúcula, além da tradicional muçarela e do molho de tomate artesanal.

Instagram: @mammaspizzaria Endereço: Rua das Margaridas, n. 150, Pituba Funcionamento: Todos os dias, das17h30 às 23h, nos formatos presencial e delivery. Pedidos podem ser feitos pelo telefone 3353-2600, pelo WhatsApp 98108- 7302, pelo site mammaspizza.com.br, pelo App e pelo Ifood Valor: R$ 97,40 a pizza grande com oito fatias e R$ 87,20 a pizza média com 6 fatias.

"Me conquistou pelo sabor, criatividade e inovou trazendo um agridoce com o queijo, rúcula e geleia de pimenta rubras" Luisa Talento Coordenadora do curso de Gastronomia da Unifacs

2º Pizzalinha

Burrata com Alho Negro, da Pizzalinha Crédito: Marina Silva/ CORREIO

O sabor ‘Burrata com Alho Negro’ traz burratas de queijo de búfala, alho negro em pasta, tomate cereja e orégano, além de muçarela e molho de tomate. A massa escolhida foi de espinafre, mas há outros oito opções no cardápio. Todas têm baixo teor calórico e não levam farinha branca. A proposta da pizzaria é ser saudável e sustentável.

Instagram: @pizzalinha Endereço: Alameda Dilson Jatahy Fonseca, 1333, Stella Maris Funcionamento: Todos os dias, das 16h às 23h, nos formatos presencial e delivery. Pedidos Podem ser feitos através do telefone 3374-9157, Whatsapp 98202-9129, site pizzalinhastella.menudino.com e IFood (Pizzalinha Stella Maris) Valor: R$ 126,50 a pizza grande com oito fatias.

"O sabor é bom. A massa sem fermento fica meio soladinha. Mas é uma escolha. O alho negro deu o toque. É bacana o trabalho que eles fazem, de comer a pizza na mão" Alessandro Narduzzi Pizzaiolo italiano e chef do Restaurante La Lupa

3º Lilás Cozinha

Mediterrânea, do Lilás Cozinha Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Com o sabor ‘Mediterrânea’, a pizza traz uma mistura que agrada os clientes tradicionais do Lilás Cozinha (antigo Spaghetti Lilás) desde 1996, quando a casa foi aberta. Na lista de ingredientes, além do molho de tomate artesanal e da clássica muçarela, o presunto parma e a rúcula assinam a textura, e o tomate cereja e o parmesão completam o equilíbrio. A casa surgiu com foco na cozinha italiana, mas também conquista o público com a comida local.

Instagram: @lilascozinha Endereço: Alameda Benevento, n.509, Pituba Funcionamento: A pizzaria funciona de quarta a domingo, nos formatos presencial e delivery. Pedidos no ifood Valor: Pizza Média R$ 119,90/ Pizza Grande R$ 149,90.

"O Lilás tem uma pizza equilibrada. Massa saborosa, molho com textura e acidez equilibrados, e ingredientes frescos" Emanuel Oliveira Cozinheiro e instrutor de Gastronomia do Senac

4º Armazém Paulistano

Calabresa, do Armazém Paulistano Crédito: Marina Silva/ CORREIO

O sabor tradicional de calabresa surpreendeu os jurados por ser um clássico bem feito. Os ingredientes são: molho de tomate, calabresa, muçarela, cebola e orégano. A massa crocante completou a boa avaliação.

Instagram: @armazem–paulistano Endereço: Rua Haeckel José de Almeida, 238, Jaguaribe Funcionamento: De segunda a sexta, das 17h às 23h30, aos sábados das 18h às 23h30 e aos domingos das 18h às 23h. O delivery funciona todos os dias das 18h às 23h. Pedidos nos telefones 3367-5080 e 9 9993-3537, site armazempaulistano.com.br e App Valor: R$ 79,90 a pizza de oito fatias. De domingo a quarta, no salão, a pizza sai por R$ 66.

"Foi a minha preferida. Crocante, não enjoativa, uma pizza mais italiana. Eu teria assado mais. A calabresa é clássica" Alessandro Narduzzi Pizzaiolo italiano e chef do Restaurante La Lupa

5º Mamma Jamma Shopping Barra

Al Pesto Genovese, da Mamma Jamma Shopping Barra Crédito: Paula Fróes/ CORREIO

A pizzaria escolheu o sabor ‘Al Pesto Genovese’, uma aposta nova da casa para o mês da pizza. Os ingredientes são molho de tomate natural, muçarela de búfala, tomate cereja, pesto de manjericão e basílico. A casa tem cinco opções de azeite para harmonização: laranja, alecrim, limão siciliano, pimenta calabresa e alho.

Instagram: @mammapizzeria Endereço: Shopping Barra Funcionamento: De domingo a quinta, das 11h30 às 22h30 e sextas e sábados das 11h30 às 00h, nos formatos presencial e delivery. Pedidos Podem ser feitos pelo site delivery.mammajamma.com.br Valor: R$ 66,50 a pizza média e R$ 94,50 a pizza grande.

"Com folga, foi a minha favorita e tem a melhor massa das pizzas que provei. Os ingredientes são de boa qualidade" Kafe Bassi Chef do restaurante Manga

6º Pizza da Chapada Itaigara

Poço Azul, da Pizza da Chapada Crédito: Marina Silva/ CORREIO

A marca é famosa pelos nomes curiosos das pizzas que servem e também pela massa fina e crocante que lembra um biscoito e agrega à experiência de compartilhar. O sabor escolhido para concorrer foi ‘Poço Azul’. Ele leva muçarela especial, camarão refogado no azeite, palmito, requeijão cremoso e orégano, compondo a típica pizza de camarão.

Instagram: @pizzadachapada Endereço: Rua Érico Veríssimo, n.77, Itaigara Funcionamento: A pizzaria funciona de terça a domingo, das 18h às 23h. O delivery funciona de terça a domingo, das 18h às 22h30. Pedidos podem ser feitos pelo site pizzadachapada.com.br e telefone 3012-7202 Valor: R$ 75,90 a pizza média e R$ 123,70 a pizza grande.

"Pizza de camarão é uma escolha certeira. A massa, que lembra um biscoito, desmancha na boca e é um clássico da casa" Thais Borges Repórter do CORREIO

7º Cantina Cosa Nostra

Segura o Tchan, da Cantina Cosa Nostra Crédito: Marina Silva/ CORREIO

Em um ambiente que remete à original cantina italiana, a Cosa Nostra escolheu o sabor com um toque da Bahia denominado ‘Segura o Tchan’. A pizza leva muçarela, camarão, gorgonzola, pera, pimenta biquinho e catupiry. A pera traz um leve adocicado que suaviza o gorgonzola.

Instagram: @cantinacosanostra Endereço: Rua Bahia, 144, Pituba Funcionamento: De quarta a segunda, das 12h às 15h e das 18h às 22h. O delivery funciona de quarta a segunda, das 11h30 às 22h. Pedidos podem ser feitos pelos telefones 3240-3977 e 9 9704-9998, pelo site cantinacosanostra.ola.click ou pelo iFood Valor: R$ 79 a de 25cm, R$ 95 a de 30cm e R$ 113 a de 35cm.

"Fiquei bem curiosa com a mistura de gorgonzola, camarão, pera e pimenta biquinho. Curti o recheio, mas esperava uma massa mais fina " Priscila Natividade Repórter do CORREIO

8º La Napoletana

Zefiro, do La Napoletana Crédito: Paula Fróes/ CORREIO

Com ambiente rústico e área de varanda no bairro da Mouraria, a La Napoletana também é restaurante. As pizzas são feitas desde 2001 por Dona Antônia. No mesmo ano, ganhou o prêmio Veja Comer e Beber. O sabor escolhido para a competição, entre as 100 õpções do cardápio, foi o 'Zefiro', que leva muçarela de búfala, rúcula, tomate seco, tomate cereja, parmesão e presunto parma.

Instagram: @pizzarialanapoletana Endereço: Rua da Mouraria, n.23, Mouraria Funcionamento: De terça a domingo, das 17h às 23h30. Pedidos podem ser feitos pelos telefones 3266-0308 e 3266-0227, pelo iFood e pelo site instabio.online/napoletana Valor: R$ 79,90 a pizza tamanho família, com nove fatias.

"Uma pizza com massa fina, bem recheada e bem feita. Não surpreende, ganha pontos pelo ambiente da pizzaria" Fernanda Santana Repórter do CORREIO

9º Cantina Volpi da Pituba

Mexicana Catupiry, da Cantina Volpi Crédito: Paula Fróes/CORREIO

O sabor escolhido para a competição foi o ‘Mexicana Catupiry’, que resgata ingredientes que remetem ao país. Ela leva muçarela, pepperoni, carne moída (mignon), pimenta jalapeño, pimenta calabresa, catupiry e orégano. A carne surpreende e as pimentas trazem frescor e sabor.

Instagram: @cantinavolpioficial Endereço: Rua Miguel Navarro Y Canizares, n.423, Pituba Funcionamento: De segunda a quinta, das 17h30 às 23h, sexta e sábado até às 23h30 e domingo até às 23h. Pedidos pelo WhastApp 3013-6677, iFood e site cantinavolpi.com.br Valor: no salão, R$66,90 (média), R$88,70 (grande), R$101,70 (família). Delivery: R$ 73,60 (média), R$ 97,90 (grande), R$112,80 (família).

"Uma pizza boa, bem recheada, e alguns elementos mexicanos. A pimenta jalapeño estava no ponto certo, sem estar ardida demais. " Emanuel Oliveira Cozinheiro e instrutor de Gastronomia do Senac

10º Companhia da Pizza

Gramute, da Companhia da Pizza Crédito: Paula Fróes/CORREIO

A pizzaria tem opção de área interna e externa e se aproxima do estilo de um bar no bairro boêmio do Rio Vermelho. A marca apostou numa combinação inusitada de ingredientes para a competição. O sabor ‘Gramute (Red River)’ leva muçarela, gorgonzola, presunto, champignon e alho frito. Esses dois últimos elementos suavizam o gorgonzola e o alho frito acrescenta crocância ao sabor, juntamente com a massa. As opções do cardápio vão dos clássicos às criações da casa.

Instagram: @companhiadapizza Endereço: Praça Brigadeiro Faria Rocha, n.266, Rio Vermelho Funcionamento: Todos os dias, das 18h às 23h. Pedidos podem ser feitos pelos telefones 30121132 e 99506636 e pelo iFood Valor: R$ 87,50 a pizza de seis fatias.

"Achei uma aposta arriscada uma pizza com presunto. Mas o gorgonzola me agrada, ainda mais com champignon e alho frito, que trouxeram uma textura a mais " Carolina Cerqueira Repórter do CORREIO

Conheça o júri

Júri do Correio Experimenta Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Em cima, da esquerda para a direita: Alessandro Narduzzi, chef do La Lupa | Kafe Bassi, chef do Manga |Luísa Talento, coordenadora do curso de gastronomia do Unifacs | Emanuel Oliveira, cozinheiro e instrutor de Gastronomia do Senac.