Veja o ranking com os 10 melhores ovos de Páscoa de 2025

Carolina Cerqueira

Thais Borges

Roberto Midlej

Luiza Gonçalves

Publicado em 5 de abril de 2025 às 05:00

Os quatro ovos mais bem colocados no ranking Crédito: Marina Silva/CORREIO

Tem ovo de mercado, de loja, de fábrica, de confeitaria. Tem com recheio, sem recheio, de pistache, de chocolate branco, de chocolate amargo, com brownie, com sequilho, com geleia. Mas, calma! Para ajudar os consumidores perdidos, o CORREIO promoveu uma degustação para eleger o melhor ovo de Páscoa de 2025. >

Para mais uma edição do Projeto CORREIO Experimenta, cerca de 60 marcas foram convidadas e 35 delas enviaram produtos (cujos preços vão de R$ 55 até R$ 419) para serem degustados por 10 jurados na redação do jornal, na tarde de terça-feira (1º). A mesa foi montada pela Home Center Ferreira Costa. Todas as louças e os itens temáticos de decoração usados na montagem são vendidos pela loja.>

No júri técnico, estavam Lisiane Arouca (chef confeiteira do Grupo Origem), Kafe Bassi (chef confeiteira do Restaurante Manga), Tenesser Vila Flor (instrutor pâtissier do Senac) e Gabryel Boaventura (cozinheiro da Marinha do Brasil e influencer digital). Também deram notas três assinantes do jornal (Ana Cristina Santos, Joacilene Lemos e Leonardo Oessi), escolhidos a partir de um concurso, e três jornalistas do Correio (a editora-chefe Linda Bezerra, a subeditora Giuliana Mancini e o repórter Eduardo Bastos).>

"Eu amei a experiência. Oportunidade única! Me surpreendi com tantos sabores e tanta mistura. Muito curioso ver elementos que eu nunca imaginaria que dessem certo juntos. E aprendi muito com os chefes jurados porque sou a jurada formiga que só sabe comer mesmo", celebrou Joacilene, uma das assinantes selecionadas para a degustação. >

Da esquerda para a direita: Leonardo, Giuliana, Eduardo, Kafe, Tenesser, Lisiane, Ana Cristina, Joacilene, Linda e Gabryel Crédito: Marina Silva/CORREIO

Todos experimentaram sem saber à qual marca cada ovo estava vinculado. Cada produto, disposto em uma mesa no meio da redação, recebeu um número para identificação. A avaliação foi feita sob quatro critérios: sabor (peso quatro), apresentação (peso dois), inovação/criatividade (peso dois) e textura (peso dois).>

Cada participante disponibilizou dois ovos: um ficou intacto para a avaliação da apresentação, sem símbolos que remetessem ao fabricante. O outro foi servido. >

Após uma breve descrição dos sabores dos ovos, cada jurado experimentou e deu as notas em uma ficha impressa. Ao final, as notas foram calculadas a partir de uma média ponderada para cada jurado, seguida de uma média simples para chegar às notas finais. Todos os ovos concorreram juntos, sem que houvesse separação por categoria. >

As opções foram dos mais clássicos, incluindo quatro que vieram especialmente do sul da Bahia para o evento, até os mais ousados. >

Teve um com doce de leite, tapioca e coco que lembrava um bolo. Outro de sequilho em formato de ovo, com creme de goiaba e ganache de creme cheese. E a grande surpresa: um ovo de acarajé! Levava chocolate branco 35% cacau, dendê, camarão e pimenta. Ele conquistou notas altas no quesito inovação e foi motivo de burburinhos durante a degustação, deixando todo mundo curioso.>

Entre os ingredientes mais cotados, três tiveram destaque. Dos 35 ovos, 10 tinham pistache, seis tinham caramelo salgado e três tinham pão de mel. >

"Tivemos opções de chocolate amargo que dava para adivinhar que eram de produções aqui da Bahia. E esse tipo me agrada muito, eu prefiro os mais simples, com foco no chocolate mesmo. E aqui o chocolate tem um toque de acidez que lá na Europa a gente não vê. Gosto muito mesmo", avaliou Kafe Bassi, chef do Restaurante Manga.>

Juradas técnicas avaliam um dos ovos concorrentes Crédito: Marina Silva/CORREIO

Para a editora-chefe do Correio, Linda Bezerra, o projeto Correio Experimenta é bem-sucedido em misturar a diversão de se deliciar com uma mesa repleta de chocolate com a seriedade de indicar produtos de qualidade para os leitores.>

"Você tem um júri técnico, produtos de boa qualidade e uma seriedade muito importante porque é preciso ter a responsabilidade de indicar algo para o leitor. E a participação dos assinantes no júri é fundamental porque representa esses leitores com os quais estamos falando", defende. >

O Correio Experimenta contou com itens de decoração e mesa posta da Home Center Ferreira Costa Paralela (Av. Luís Viana Filho, 6180, Alphaville) e Barris (Av. Vale dos Barris, 125).

Confira o ranking dos 10 melhores ovos de Páscoa de 2025

1º Pistache-me (Casa Ópera)

Ovo Pistache-me, da Casa Ópera Crédito: CORREIO/Marina Silva

Chocolate de pistache com crocantes de pistache e morango desidratado. Esse ovo de Páscoa foi unanimidade entre os jurados, agradando todos os paladares e alcançando altas notas. O chocolate de pistache de qualidade foi reconhecido e a adição de pedacinhos do produto concedeu uma crocância elogiada. O toque salgado do pistache foi equilibrado com o toque doce do morango desidratado, promovendo uma mistura que agradou.>

Foi o meu favorito. O chocolate branco e o pistache são de muita qualidade. Eu sou mais do time do clássico, do menos é mais, do foco na qualidade do chocolate mesmo. Prefiro isso do que a mistura de tantos elementos Kafe Bassi Restaurante Manga

Preço: R$165 | Peso: 330g | Onde encontrar: Site da Casa Ópera ou loja física na Rua Pernambuco, 280, Pituba (até durar o estoque) | Instagram: @casaopera | Site: casaopera.goomer.app | Telefone: (71) 992830730 ou (71) 992160164>

2º Pistache Dubai (Jéssica Azevedo)

Ovo Pistache Dubai, de Jessica Azevedo Crédito: CORREIO/Marina Silva

Meia casca de chocolate de framboesa e meia casca de chocolate 54% com recheio de duja de pistache com kadaif crocante. A aparência foi o que primeiro chamou atenção. Ao provarem, os jurados foram surpreendidos pela explosão de sabores com crocância e equilíbrio. >

A aparência é ousada e moderna e o chocolate é de boa qualidade. A casquinha era fina e derretia na boca, com um recheio muito saboroso Joacilene Lemos Assinante do Correio

Preço: R$179,90 | Peso: 380g | Onde encontrar: sob encomenda | Instagram: @jessicaazevedo_oficial | Telefone: (71)30520600>

3º Nibs (VAR Chocolates)

Ovo da VAR Chocolates Crédito: CORREIO/Marina Silva

Chocolate 52% cacau ao leite com pedaços de nibs de cacau, vindo de Ibirataia, no Sul da Bahia. Um simples bem feito. Foi assim que os jurados descreveram este ovo. Para os fãs de chocolate amargo, uma excelente escolha. >

Foi o meu favorito. Gostei muito da qualidade do chocolate amargo e, nesse caso, o menos foi mais. A crocância do nibs deixou o ovo elegante e saboroso Lisiane Arouca Grupo Origem

Preço: R$190 | Peso: 250g | Onde encontrar: conferir localização das lojas físicas no Instagram | Instagram: @varchocolates | Telefone: (71) 981592008>

4º Chocolate com nibs (Dengo Chocolates)

Ovo Recheado Chocolate com Nibs, da Dengo Chocolates Crédito: CORREIO/Marina Silva

Chocolate ao leite 50% cacau com ganache de chocolate e nibs de cacau. Também para os fãs de chocolate amargo, traz o toque especial de uma camada de recheio. >

Ele me chamou atenção, estava muito gostoso. A qualidade do chocolate é notável Gabryel Boaventura Marinha do Brasil e influencer

Preço: R$219,90 | Peso: 400g | Onde encontrar: site ou lojas físicas da Bahia (Salvador Shopping, Shopping da Bahia, Ilhéus e Trancoso) | Site: dengo.com.br>

5º Maracujá (Jeanne Garcia Confeitaria)

Ovo Maracujá, da Jeanne Garcia Confeitaria Crédito: CORREIO/Marina Silva

Casca de chocolate branco, coulis de maracujá, brigadeiro de cream cheese e crumble de castanha de caju. >

Achei a estética elegante. Quanto ao sabor, a combinação do maracujá, cream cheese e castanha de caju foi harmônica, são três coisas que eu gosto muito Leonardo Oessi Assinante do Correio

Preço: R$148 | Peso: 350g | Onde encontrar: sob encomenda | Instagram: @jeannegarciaconfeitaria | Telefone: (71) 987264829

>

6º Framboise (Le Lapin)

Ovo Framboise, da Le Lapin Crédito: CORREIO/Luiza Gonçalves

Casca de chocolate branco com framboesa liofilizada recheado com ganache de baunilha e gel de framboesa. Fechado com macadâmia, laranja e flor de sal. Acompanha lasquinhas de chocolate branco com macadâmia. Para os fãs de chocolate branco, este ovo é uma boa opção, entregando a ousadia de uma mistura de ingredientes que funciona. >

Achei surpreendente! Olhando para ele e sabendo que seria de framboesa, pensei que seria muito ácido, mas o sabor domina o paladar de um jeito positivo. Muito bom! Eduardo Bastos Repórter do Correio

Preço: R$199,90 | Peso: 400g | Onde encontrar: sob encomenda (até 13/04) | Instagram: @lelapin.br | Telefone: (71)992380084>

7º Banana Café (CamuCaju Confeitaria)

Ovo Banana Café, da CamuCaju Confeitaria Crédito: CORREIO/Marina Silva

Casca crocante de banana chips com recheio de farofinha crocante de banana, doce de banana flambado e brigadeiro cremoso de café. As variadas texturas da banana surpreenderam os jurados e o gosto não roubou toda a cena, casando perfeitamente com o brigadeiro de café. >

Parece uma banoffee por conta da mistura do café com a banana. Tem maciez e crocância num ovo só, então é uma boa composição Linda Bezerra Editora-chefe do Correio

Preço: R$78,90 | Peso: 500g | Onde encontrar: sob encomenda (até 19/04) | Instagram: @camucaju.confeitaria | Telefone: (71) 99187‑4443>

8º Amendocroc (Bia Prendada Doceria Artesanal)

Amendocroc, da Bia Prendada Doceria Artesanal Crédito: CORREIO/Marina Silva

Casca de chocolate crocante com recheio de creme de chocolate 50%, leve adição de doce de leite e um especial crumble crocante, além de caramelo com amendoim. O toque amargo e o amendoim equilibrou o sabor de doce de leite e a crocância da textura agradou os jurados. >

Achei muito inteligente colocar o amendoim e o chocolate 50% porque equilibra bem e não deixa tão doce, então eu gosto Giuliana Mancini Subeditora do Correio

Preço: R$95 | Peso: 380g | Onde encontrar: sob encomenda (até 13/04) | Instagram: @biaprendada | Telefone: (71) 983192283>

9º Caramel Pop Corn (Mendoá/Falka Confeitaria/Pãozito)

Ovo Caramel Pop Corn, da Mendoá/Falka/Confeitaria pãozito Crédito: CORREIO/Marina Silva

Chocolate mendoá 50% ao leite, caramelo salgado e pipoca. A parceria entre as três marcas deu certo e chegou ao top 10 com um ovo que tem o doce de um chocolate de qualidade, o salgado do caramelo e uma crocâcia inusitada de pipoca. >

Gostei muito da combinação do caramelo, que não estava enjoativo, com a pipoca e o chocolate de qualidade Ana Cristina Santos Assinante do Correio

Preço: R$156 | Peso: 490g | Onde encontrar: sob encomenda | Instagram: @falkaconfeitaria | Telefone: (71) 996077121>

10º Limorelo (Engenhando Doces Confeitaria)

Ovo Limorelo, da Engenhando Doces Crédito: CORREIO/Marina Silva

Chocolate nobre branco, brigadeiro e mousse de limão, raspas e suco de limão, geleia de frutas amarelas. O sabor cítrico invadiu a mesa de degustação com este ovo. Para os que gostam do estilo, a mistura do limão com as frutas amarelas casou perfeitamente com o chocolate branco. >

Tem um sabor refrescante e com contrastes, que me levou até minha infância nos verões de Salvador Tenesser Vila Flor Senac

Preço: R$79,90 | Peso: 400g | Onde encontrar: sob encomenda (até 12/04) | Instagram: @engenhandodoces | Telefone: (71) 992245119>

Decoração

Confira os itens da coleção especial de Páscoa da Ferreira Costa Crédito: Marina Silva/CORREIO

O Correio Experimenta contou com itens de decoração e mesa posta da Home Center Ferreira Costa Paralela (Av. Luís Viana Filho, 6180) e Barris (Av. Vale dos Barris, 125).

Mesa foi montada pela Ferreira Costa na redação do jornal Crédito: Marina Silva/CORREIO

Para conferir a campanha de Páscoa da loja, acesse o QRCode: >