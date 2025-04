CHOCOLATE

Conheça 25 ovos de Páscoa participantes do concurso de melhores do ano

Em degustação às cegas, jurados do Correio Experimenta elegeram o ranking dos 10 melhores entre 35 marcas







Publicado em 5 de abril de 2025 às 05:00

Entre as marcas participantes, estão ovos da Confeitaria Thiago Sá; Oxe, como é doce e Chocolat Du Jour Crédito: Marina Silva/CORREIO

Pistache, caramelo salgado, sequilhos, pão de mel, torta búlgara… Em meio à alta de quase 200% no preço do cacau, quem quer comprar um ovo de Páscoa pode encontrar opções que vão além do chocolate tradicional por si só. Mas em um universo tão rico de opções, quais são aqueles que valem o seu investimento?

Para te ajudar a escolher, o CORREIO Experimenta avaliou 35 ovos, dos industrializados aos produzidos artesanalmente por fábricas de chocolate, pequenas e grandes confeitarias. Os preços variam de R$55 a R$419. A missão foi encarada por 10 jurados: quatro chefs, três jornalistas e três assinantes do jornal escolhidos através de um concurso cultural. Ao final, chegamos ao ranking dos 10 melhores ovos de Páscoa de 2025. >

Após a degustação com o júri convidado, há o voto popular - a equipe do CORREIO escolhe um ovo preferido Crédito: Marina Silva/CORREIO

O júri técnico foi formado pela chef confeiteira Lisiane Arouca (Grupo Origem), pela chef confeiteira Kafe Bassi (Restaurante Manga), pelo chef Gabryel Boaventura (Marinha do Brasil) e pelo chef Tenesser Vila Flor (instrutor pâtissier do Senac) >

Os jornalistas foram a editora-chefe Linda Bezerra, a subeditora Giuliana Mancini e o repórter Eduardo Bastos. Os assinantes foram Ana Cristina Santos, Joacilene Lemos e Leo Oessi. >

A degustação aconteceu na última terça-feira (1), na sede do jornal. As notas finais consideraram diferentes pesos para quatro critérios: sabor (peso 4), apresentação (peso 2), inovação (peso 2) e textura (peso 2). Depois de uma média ponderada das notas de cada jurado, fizemos uma média simples para chegar ao resultado. Lembrando que tudo foi feito às cegas, ou seja, os jurados não sabiam de onde eram os panetones. >

Correio Experimenta ovos de Páscoa 2025 Crédito: Marina Silva/CORREIO

Voto popular>

A tendência do pistache com o toque clássico da geleia de frutas vermelhas conquistou a equipe do CORREIO, que a elegeu como destaque entre os participantes. Batizado de ‘Sonhos de Pistache’, o ovo da marca Carregosa Gourmet, estreante na disputa, recebeu o maior número de votos na contagem feita por funcionários do jornal, que incluiu setores como a redação, o comercial e o administrativo. >

Mas não foi unânime. Ao contrário do prêmio principal, que faz uma média ponderada com as notas dos jurados para quatro critérios, o voto da equipe é absoluto: cada pessoa escolhe o seu favorito e deposita uma cédula em uma urna. Ao todo, foram 44 votos e 21 dos 35 concorrentes receberam pelo menos um voto. >

O preferido da equipe foi definido por pouco. Logo após o Carregosa, escolhido por cinco ‘formigas’, vieram o ovo Pistache, da Healthy by Victoria Cintra, e o ovo Limorelo, da Engenhando Doces, ambos com quatro votos. A escolha da equipe é uma espécie de voto popular - e não apenas reforça a qualidade dos concorrentes como representa a diversidade de gostos entre os fãs de chocolate.>

Além dos 10 melhores colocados que você pode conferir o ranking aqui (assim como mais detalhes e regras da competição), veja abaixo outras 25 marcas, em ordem alfabética, que também participaram da degustação e saiba como encomendar seus ovos de Páscoa.>

A Home Center Ferreira Costa foi a responsável pela montagem da mesa. Os itens de decoração e mesa posta estão disponíveis no catálogo das lojas Barris e Paralela Crédito: Marina Silva/CORREIO

O Correio Experimenta contou com itens de decoração e mesa posta da Home Center Ferreira Costa Paralela (Av. Luís Viana Filho, 6180, Alphaville) e Barris (Av. Vale dos Barris, 125). Conheça os produtos no site https://ferreiracosta.com e no Instagram @ferreiracosta (veja mais informações no fim da reportagem)>

Confira outros 25 participantes do Correio Experimenta, além do top 10 (em ordem alfabética)

Almacen Pepe

Ovo Gold, do Almacen Pepe Crédito: CORREIO/Marina Silva

Chocolate belga gold com flor de sal e recheio cremoso de toffee de caramelo com flor de sal. Encomendas podem ser feitas até o final de abril.>

Peso: 350g | Preço: R$128 | Onde encomendar: nas três lojas Almacen Pepe (Pituba, Horto e Alphaville). | Instagram: @almacenpepe>

Anabel Confeitaria

Ovo Praline de Pistache, da Anabel Confeitaria Crédito: CORREIO/Marina Silva

Casca blend (chocolate ao leite e meio amargo) com praliné de pistache, recheado com brigadeiro cremoso de pistache e praliné de pistache, coberto com pedaços de pistache. Não há limite de data para encomendas. >

Peso: 600g | Preço: 159,00 | Onde encomendar: Pelo Whatsapp (71) 99250-7837 ou pelo Instagram @anabelconfeitaria. Funciona de terça a domingo das 12h às 19h, na Rua da Paz, 113, Graça. >

Benevides Chocolates

Ovo Acarajé, da Benevides Chocolates Crédito: CORREIO/Marina Silva

Chocolate branco 35% cacau com dendê, camarão e pimenta. Encomendas podem ser feitas até o dia 15 de abril. >

Peso: 100 g | Preço: R$ 55 | WhatsApp: (73) 99855-6420 | Instagram @benevideschocolates>

Cacau Show

Ovo de páscoa do Chef Pistache, da Cacau Show Crédito: CORREIO/Marina Silva

Casca de chocolate ao leite repleta de pedaços de pistache, recheio cremoso de pistache, pistaches torrados e selagem de chocolate branco.

Peso: 600g | Preço: R$199,99 (Cacau Lovers) | Onde comprar: disponível nas lojas físicas, site oficial da marca e IFood. | Instagram: @cacaushow>

Carregosa Gourmet

Ovo Sonhos de Pistache, da Carregosa Gourmet Crédito: CORREIO/Marina Silva

Voto popular: o ovo preferido da equipe do CORREIO

Casca de pistache, mousse de pistache, geleia de frutas vermelhas, brigadeiro de pistache e decorado com nuts de pistache. >

"Eu amei. Gostei que as frutas vermelhas quebraram o doce do pistache. Ficava a crocância do ovo, a maciez do pistache e o pouquinho do azedinho das frutas vermelhas. Na boca, formava uma explosão de sabor" Luciana Gomes gerente comercial do CORREIO

"Como era às cegas, só fui provando e me apaixonei por esse. Em meio a ovos muito doces e cheios de açúcar, esse foi um refresco" Marina Branco Repórter

Chocolat Du Jour

Ovo Choco Avelã, da Chocolat Du Jour Crédito: CORREIO/Marina Silva

Chocolate ao leite com avelã. É possível encontrar disponível na loja até durar o estoque.>

Peso: 400 g | Preço: R$ 419 | Onde encomendar: na loja no Palacete Tira-Chapéu (Rua Chile, nº 1, das 10h às 22h, todos os dias) ou no Ifood |Instagram: @chocolatdujour>

Confeitaria Thiago Sá

Ovo Pistache e Cupuaçu, da Confeitaria Thiago Sá Crédito: CORREIO/Marina Silva

Casca de chocolate ao leite, ganache de pistache e ganache de cupuaçu. Encomendas até o dia 15 de abril.

Peso: 400g | Preço: R$ 139,90 | Onde encomendar: na Escola de Confeitaria Thiago Sá (Rua Território do Guaporé, nº 230, Pituba, de segunda a sexta-feira, das 13h às 18h | Whatsapp: 99662-1718 | Instagram: @confeitariathiagosa>

Doce Encontro

Ovo Caramelo Café, da Doce Encontro Crédito: CORREIO/Marina Silva

Ovo de chocolate meio amargo com crocante de caramelo salgado, recheado com um caramelo de café. Encomendas até 17 de abril.

Peso: 450g | Preço: R$105 | Whatsapp: (71) 99145-0448 | Instagram: @doceencontroo_>

Favo Pão de Mel

Ovo Acolhida, da Favo Pão de Mel Crédito: CORREIO/Marina Silva

Casquinha de chocolate branco com pistache in natura, recheado com massa de pão de mel, brigadeiro de pistache e praliné de pistache. Encomendas até o dia 16 ou até enquanto durar o estoque. >

Havanna

Ovo de páscoa Havana Crédito: CORREIO/Marina Silva

Ovo de chocolate ao leite recheado de pistache e Dulce de Leche.>

Peso: 170g | Preço: R$ 79,90 | Onde comprar: lojas Havanna dos Shoppings Barra, da Bahia e Salvador, de acordo com a disponibilidade | Instagram: @havannabr>

Healthy by Victoria Cintra

Ovo Pistache, da Healthy by Victoria Cintra Crédito: CORREIO/Marina Silva

Chocolate 50% cacau, brigadeiro de pistache e pistache. Encomendas podem ser feitas até o dia 14. >

Peso: 350g |Preço: R$ 219 | Onde encomendar: nas lojas Healthy do Salvador Shopping e do Shopping Barra ou pelos números de telefone | Whatsapp: (71) 99646-4547 (Salvador) e (71) 99335-5251 (Barra) | Instagram: @healthyporvc>

John Delícias

Ovo Pão de Mel, de John Delícias Crédito: CORREIO/Marina Silva

Casca de chocolate meio amargo, massa de pão de mel, doce de leite artesanal e caramelo salgado. Encomendas até o dia 15. >

Peso: 400g | Preço R$ 72 | Whatsapp: (71) 99153-5572 | Instagram: @johndelicias | Site www.johndelicias.com>

Ju Arléo

Ovo Duo, da Ju Arléo Crédito: CORREIO/Marina Silva

Chocolate 36% cacau ao leite com castanha de caju e doce de leite com amendoim. Encomendas até o dia 14. >

Peso: 250g | Preço: 69,90 | Instagram: @juarleochocolates | Site www.juarleochocolates.com.br>

Kopenhagen Shopping Bela Vista

Ovo de Páscoa Exagero Pink Lemonade, da Kopenhagen Shopping Bela Vista Crédito: CORREIO/Marina Silva

Ovo de Páscoa Exagero Pink Lemonade: morango e limão siciliano com chocolate branco.>

Peso: 370g | Preço: R$ 179,90 | Onde comprar: Kopenhagen Shopping Bela Vista>

Lugano

Ovo Pistache, da Lugano Crédito: CORREIO/Marina Silva

Chocolate ao leite, chocolate branco, pistache e cramberries. Disponível até o dia 30 nas lojas.

Peso: 200g | Preço: R$129,90 | Onde comprar: nas lojas Lugano Vitória Boulevard e Pituba | Instagram: @chocolatelugano>

Macadâmia Confeitaria

Ovo Arturito, da Macadâmia Confeitaria Crédito: CORREIO/Marina Silva

Caramelo salgado, sequilho amanteigado e ganache de chocolate. Encomendas até o dia 16. >

Peso: 345g | Preço: R$ 90 | Whatsapp: (71) 98154-0311 | Instagram: @macadamia_confeitaria>

Marlene Loureiro Confeitaria

Ovo Brasil com S, da Marlene Loureiro Confeitaria Crédito: CORREIO/Marina Silva

Ovo de corte com casca de chocolate nobre recheada com creme de cupuaçu, ganache de maracujá e crumble de coco com tapioca. Encomendas até atingir o limite máximo de produção.

Peso: 280g | Preço: 68,70 | Whatsapp: (71) 99205-2966 | Instagram: @mloureiroconfeitaria>

Michele Moraes

Ovo Passion Flower, de Michele Moraes Crédito: CORREIO/Marina Silva

Ganache de maracujá com flor de laranjeira e gianduia crocante de coco. Encomendas até o dia 13. >

Peso: 430 g | Peso: R$ 140 | Whatsapp: (71) 98384-7046 | Instagram: @michelemoraesconfeitaria>

Natucoa

Ovo de Páscoa Natucoa Crédito: CORREIO/Marina Silva

Chocolate 35% cacau ao leite de coco com licuri e lascas de coco. Encomendas em quantidade até o dia 5 de abril.

Peso: 270g | Preço: 139,90 | Onde comprar: lojas de Ilhéus e Itacaré e no site www.natucoa.com.br | Instagram: @natucoachocolates>

Nossa Búlgara

Ovo Chocomelo, da Nossa Bulgara Crédito: CORREIO/Marina Silva

Casca ao leite crocante recheada com caramelo salgado, crocante de amendoim, búlgara e brigadeiro.

Oxe, como é doce

Ovo Pão de Mel Crocante, da Oxe, como é doce Crédito: CORREIO/Marina Silva

Casca de chocolate nobre, doce de leite, praliné de castanha de caju, pão de mel e mel de abelha. Encomendas até o dia 10. >

Peso: 400g | Preço: R$145 | WhatsApp: (71) 99924-4726 | Instagram: @oxecomoedoce>

Pedacinho do Céu Sequilhos

Ovo Romeu e Julieta, da Pedacinho do Céu Sequilhos Crédito: CORREIO/Marina Silva

Casquinha amanteigada de sequilho, creme de goiaba e ganache de cream cheese. Encomendas até o dia 15. >

Peso: não informado | Preço: R$115 | WhatsApp (71) 99932-0090 | Instagram @pedacinhodoceusequilhos >

Petrina Cabral

Ovo Banoffee Cheese, da Petrina Cabral Crédito: CORREIO/Marina Silva

Ovo de colher recheado com brigadeiro de cream cheese, bananas caramelizadas, doce de leite e farofinha de biscoito amanteigado com praliné. Encomendas até o dia 16 ou enquanto houver disponibilidade. >

Peso: 450g | Preço: R$ 92 | WhatsApp: (71) 99242-4692 | Instagram: @petrinacabral_>

Rausch Confeitaria Afetiva

Ovo Chocomello, da Rausch Confeitaria Afetiva Crédito: CORREIO/Marina Silva

Casca de cookie recheada com ganache de chocolate meio amargo, farofinha de cookie e caramelo salgado. Finalizado com bombons de cookie. Encomendas até o dia 16 (podem ser encerradas antes). >

Viva Gula

Ovo Tapioca Trufada, da Viva Gula Crédito: CORREIO/Marina Silva

Casquinha de chocolate de caramelo e meio amargo belgas, massa folhada, recheados com doce de leite, bolo de tapioca, trufa de chocolate meio amargo e coco queimado. Encomendas até o dia 16. >

Peso: 450g | Preço: 99,90 | Whatsapp (71) 99967-6671 | Site www.vivagula.com.br>

