PÁSCOA

Bicampeão: Casa Ópera leva pela segunda vez seguida prêmio de melhor ovo de Páscoa

CORREIO Experimenta premia sabor Pistache-me, criado pela chocolatier Fabiane Teixeira

Então, leitor, fique sabendo que o pistache não está somente nos pedaços que você notará enquanto saboreia o ovo: ele também está na própria ‘massa’, o que não é muito comum. Esse sabor é uma exclusividade da loja de Fabiane, a Casa Ópera, na Pituba, já que é ela mesma que fabrica o chocolate. O leitor mais atento vai reconhecer a marca: é a mesma que venceu o concurso no ano passado, com um ovo que levava chocolate branco, goiabada-cascão e queijo parmesão. >

A receita do vencedor deste ano não tem muito açúcar e inclui morango desidratado, o que, segundo Fabiane, combina muito bem com o resultado final. A chocolatier diz que não se inspirou diretamente em nenhum modelo, mas, como tem experiência como jurada de concursos, é provável que já tenha degustado algo parecido.>

No caso do chocolate branco, usado na receita, há nele um ingrediente fundamental, que precisa ter muita qualidade para fazer a diferença: a manteiga de cacau. Fabiane explica por que: “É uma gordura do próprio cacau e é o que faz diferenciar um chocolate premium dos chocolates industriais, que usam a gordura vegetal. A gente usa apenas a manteiga de cacau, que vem do próprio fruto”. A manteiga que ela usa vem de produtores baianos, assim como o cacau usado em sua produção, cultivado em cidades baianas como Ilhéus, Belmonte, Uruçuca e Ibirataia.>