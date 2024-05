CORREIO EXPERIMENTA

Top 10: conheça os melhores hambúrgueres delivery de Salvador

Jurados especializados provaram 27 hambúrgueres e, nesta lista, conheça quais são os favoritos







Fernanda Santana

Carolina Cerqueira

Priscila Natividade

Thais Borges

Publicado em 25 de maio de 2024 às 05:00

Concurso do CORREIO celebra o Dia Mundial do Hambúrguer Crédito: Marina Silva/ CORREIO

Você sabe disso e as hamburguerias também: o hambúrguer que chega em casa é diferente daquele degustado na hora, no local do preparo - que tem o frescor e a temperatura do que acabou de sair da chapa.

Mas isso não quer dizer que o hambúrguer que vem via delivery não possa ser delicioso. Faz tempo que a entrega deixou de significar sanduíche frio, desmantelado e sem graça. Com tantas opções na cidade, porém, fica difícil escolher.

Para ajudar os leitores que pretendem comemorar o Dia do Hambúrguer, na próxima terça-feira (28), o CORREIO Experimenta convidou um júri especial para encontrar os 10 melhores hambúrgueres enviados por delivery. Os campeões foram eleitos na última terça-feira (21), por oito jurados (veja lista abaixo). Entre eles, estão chefs de cozinha, incluindo uma chef açougueira, influenciadores de gastronomia e jornalistas do CORREIO.

"É uma indicação bacana e todo mundo é muito responsável e honesto na escolha. Hoje, é muito interessante ter uma curadoria e ajudar o nosso leitor a escolher", explica a editora-chefe do jornal e uma das juradas, Linda Bezerra.

O CORREIO Experimenta avaliou 27 hambúrgueres de delivery Crédito: Marina Silva/CORREIO

A disputa aconteceu entre 27 burgers, que foram escolhidos entre as principais hamburguerias baianas ou com produção local. A ideia era que todos fossem provados por diferentes paladares, dos mais críticos aos mais expansivos.

Pela mesa, decorada pela Home Center Ferreira Costa, o regionalismo teve destaque: o queijo coalho estava presente em 12 concorrentes, seis tinham banana e quatro melaço - o que nem sempre agradou. "Alguns funcionam melhor do que outros", destaca o chef Peu Mesquita, que assina cardápios como o do restaurante Pepo.

Uma boa surpresa, para a chef Emanuele Nascimento, especialista em carnes, foi a apresentação dos sanduíches: "Está muito boa".

Os jurados, no entanto, sentiram falta do clássico pão, hambúrguer, queijo, tomate, alface e molho. O equilíbrio e a falta de excessos podem ajudar a entender, então, o que elegeu o vencedor: um hambúrguer com pão de batata, queijo reino, maionese de pimenta biquinho, alho-poró crispy e geleia de bacon da RED. "Rolou uma harmonização de sabores", opinou a influencer Larissa d’Eça, do perfil As Melhores Coisas de Salvador, que elegeu o sanduíche como o seu preferido.

Sócio e fundador da RED, Peu Magalhães contou que a modalidade delivery já responde por 40% das vendas da marca. "Eu era contra o delivery, porque a qualidade do produto cai. Mas acabei me rendendo na pandemia. Hoje, o consumo no delivery é muito forte, real e bem aceito".

Como funcionou

A disputa aconteceu entre 27 burgers, que foram escolhidos entre as grandes hamburguerias ou com produção local. O CORREIO contatou 62 delas, de Villas a Paripe. Dessas, 31 disseram sim. No dia marcado, 27 chegaram a tempo. Havia uma tolerância de 15 minutos para os sanduíches chegarem à Federação, onde fica a redação do jornal.

Cada participante disponibilizou dois hambúrgueres - um ficou intacto para a avaliação da apresentação, sem símbolo do fabricante, e o outro foi cortado para as provas. Os hambúrgueres eram o carro-chefe ou lançamento das marcas. A degustação aconteceu 30 minutos depois da chegada dos burgers, para reduzir a espera ao máximo.

Todos os sanduíches receberam um número de identificação, sem o nome da marca. Após uma breve descrição sobre cada hambúrguer, os jurados experimentaram e escreveram a avaliação em uma ficha impressa. As notas finais consideraram diferentes pesos para quatro critérios: sabor (peso 4), apresentação (2), inovação (2) e textura (2). Depois de uma média ponderada das notas de cada jurado, fizemos uma média simples para calcular as notas finais.

1º RED Burger

O hambúrguer da RED foi o preferido dos jurados Crédito: Marina Silva/CORREIO

Um hambúrguer que se destaca pelo sabor e textura. O blend de carnes moídas e gorduras estava no ponto, a fonduta de queijo reino (aquele amarelinho com casca rosa) sem excesso. A maionese de pimenta biquinho e a geleia de bacon deram um agridoce equilibrado ao hambúrguer. Mas a estrela mesmo foi o alho-poró crispy, que deu uma crocância extra.

Nome: REDelicious Sabor/Ingredientes: pão de batata, blend (180g), fonduta de queijo reino, maionese de pimenta biquinho, geleia de bacon e alho-poró crispy Valor: R$ 46,90 Onde pedir: iFood. Instagram: @redburger_

"Textura suculenta, macio. Saboroso, o alho-poró deu um toque especial. A carne era de excelente qualidade, dava para notar o sabor, além do ponto que estava perfeito. Reuniu todos os ingredientes de boa qualidade, além de ter tido criatividade. Uma explosão saborosa" Emanuele Nascimento Chef especialista em carnes

"Além de reunir ingredientes não tão comuns, como o alho-poró, inovou no uso de novas roupagens para itens tradicionais, como a geleia de bacon. Rolou uma harmonização de sabores" Larissa d'Eça Influencer do As Melhores Coisas de Salvador

2º VK Burger

Hambúrguer de Moqueca Crédito: Marina Silva/CORREIO

Um hambúrguer com DNA baiano — e para quem gosta de se arriscar. A maionese de dendê foi o ponto alto, elogiado pela maioria dos jurados. A mistura da carne com o filé de camarão dividiu os avaliadores. Mas, na média final, ele agradou pela inovação e criatividade. Com esse hambúrguer, não tem meio termo. Ele desperta paixões: ou você ama ou odeia.

Nome: Hambúrguer de Moqueca Sabor/Ingredientes: Pão Brioche (70g), blend (160g), queijo muçarela, picles de pimenta doce, maionese de moqueca (50g), camarão (50g) Valor: R$ 44,90 (delivery próprio) e R$ 53,90 (ifood) Onde pedir: O delivery funciona com entrega própria (71) 8932-0330 ou https://www.prefirodelivery.com/vksteakburger/produto/40) e iFood. Instagram: @vk.burger

"O que me surpreendeu foi o molho de dendê. O ‘pecado’ desse sanduíche é que ele misturou o camarão com a carne, porque o camarão é muito diferente da carne. Mas esse molho é baiano, tem dendê. De fato, lembra a Bahia" Linda Bezerra Editora-chefe do CORREIO

3º Harry's Burger

O hambúrguer da Harry's foi o terceiro mais bem avaliado Crédito: Marina Silva/CORREIO

A maionese de melaço com o queijo coalho maçaricado trouxe regionalidade, e um agridoce, para o hambúrguer. O pão brioche agradou pela maciez e o bacon crispy pela crocância. A apresentação foi bem elogiada pelos jurados.

Nome: Harry's Burger Supremo Sabor/Ingredientes: pão brioche, hambúrguer artesanal (180g), queijo coalho, anéis de cebola empanada, maionese de melaço e bacon crispy Valor: R$37,90 (delivery próprio) e R$ 53,90 (ifood) Onde pedir: iFood, Whatsapp (71) 2200-0680 ou telefone (71) 2200-0680. Instagram: @harrysburger.steakhouse

"Eu amo a mistura do doce com salgado. Achei que o pão estava fofinho, os ingredientes combinaram bem. A maionese de melaço é algo que não conhecia e achei que trouxe sabor" Thaissa Brandão Influencer do Comer e Beber em Salvador

4º Imperius

Hambúrguer Imperador, da Imperius Crédito: Marina Silva/CORREIO

Um hambúrguer com mais gosto de clássico: foi um dos poucos concorrentes, pasmem, a utilizar tomate e alface na composição. A cebola onion (empanada), na acidez e gordura apropriados, agradou — e adicionou mais um andar ao hambúrguer. Que, aliás, mesmo depois do delivery estava com a composição perfeita, tudo no seu devido lugar.

Nome: Imperador Sabor/Ingredientes: pão de batata, blend (120g), queijo muçarela, fatias bacon em tiras, cebola onion, tomate fresco, alface americano, molho aioli Valor: R$ 45 Onde pedir: 71-98754-5000 ou imperiusburger-bra.ola.click/products. Instagram: @imperiusburger_

"Acabou que o clássico se sobressaiu. A simplicidade não é tão fácil quanto parece e, quando bem feita, chama atenção. E o que eu gostei mais foi esse hambúrguer. Foi o que mais me chamou atenção." Peu Mesquita Chef do restaurante Pepo

5º Brutus

Hambúrguer Brutus Crédito: Marina Silva/CORREIO

O pão com gergelim trouxe uma cara de clássico, e o blend estava bem feito. A geleia de alho foi destacada pelos jurados. O creme de gorgonzola, por outro lado, uns amaram, outros acharam que roubou a cena. Tire suas conclusões.

Nome: Magnífico Sabor/Ingredientes: pão tradicional com gergelim, blend Brutus (180g), queijo mussarela, geleia de alho, creme de gorgonzola e bacon crocante. Valor: R$ 44 Onde pedir: iFood e WhatsApp (https://meulink.bio.br/brutusburger). Instagram: @brutusburgerbeer

"O pão com gergelim é um big gatilho quando se trata de hambúrguer. Porém, esse aqui mostrou a originalidade que falta aos fast food. A geleia de alho dialoga bem com a gorgonzola e o bacon crocante, formando uma experiência gastronômica que certamente será repetida" Saulo Miguez repórter do CORREIO

6º Tá rebocado

Hambúrguer Tá Rebocado Crédito: Marina Silva/CORREIO

Mais um hambúrguer com creme de gorgonzola. A carne, que teve a textura elogiada, e a cebola caramelizada harmonizaram, mas o queijo dividiu os jurados mais uma vez. Um bom custo benefício.

Nome: Gorgonzola Sabor/Ingredientes: Hambúrguer bovino (120g), coberto com creme de gorgonzola, cebola caramelizada, tiras de bacon crocante servido no pão de brioche artesanal. Valor: R$ 31,90 Onde pedir: Aplicativo da hamburgueria, disponível na Apple Store ou Play Store, no site tarebocado.com.br ou no iFood. Instagram: @tarebocado

"Foi o que eu mais gostei. Tem molho de gorgonzola, tem bacon, mas não ficou muito forte. Ficou tudo muito homogêneo e com um sabor muito bom" Ivo Souza Influencer do Salvador Dicas

7º Boutique Texana

Hambúrguer Boutique Texana Crédito: Marina Silva/CORREIO

O molho de chimichurri e o aioli de limão siciliano foram elogiados e destacaram essa opção de hambúrguer delivery. Misturados, trouxeram um diferencial - mas teve jurado que achou melhor reduzir um pouco a quantidade de molho.

Nome: Oregon Sabor/Ingredientes: Pão brioche, aioli de limão siciliano, bacon selado, blend especial da casa (160g), queijo coalho e chimichurri Valor: R$ 39,90 Onde pedir: iFood e aplicativo da hamburgueria https://app.anota.ai/boutique-texana-burger-smash-4?from=msa&utm_source=portal-share-btn. Instagram: @boutiquetexana

"Um hambúrguer bonito aos olhos e que traz felicidade ao paladar! Acredito que o toque cítrico do aioli de limão e o uso do molho chimichurri fizeram toda a diferença no conjunto" Larissa d'Eça Influencer do As Melhores Coisas de Salvador

8º Jamil Burgers

Hambúrguer Jamil Crédito: Marina Silva/CORREIO

A textura da carne satisfez os jurados. A cebola crispy e o bacon artesanal deixaram o hambúrguer mais crocante. Já o catupiry empanado satisfaz aqueles que gostam de grandes porções e do sabor desse queijo. Já quem tem o paladar mais simples preferia sem.

Nome: Super Real Sabor/Ingredientes: pão brioche, burger (160g), catupiry empanado, queijo reino, bacon artesanal feito na casa, cebola crispy, molho supreme Valor: R$ 52,91 (combo com batata ou cebola empanada pelo aplicativo) Onde pedir: iFood e aplicativo da hamburgueria. Instagram: @jamilburgers

"Ele estava bem apresentado e bem montado. A carne estava macia. Gostei muito do catupiry empanado porque deu uma crocância legal junto com a cebola crispy. E o molho não deixou o hambúrguer seco" Carol Cerqueira Repórter do CORREIO

9º Pink Burger

Hambúrguer Pink Crédito: Marina Silva/CORREIO

O regionalismo também estava presente nesse hambúrguer, com o queijo coalho maçaricado e o bacon ao melaço - uma novidade. A maionese da casa era saborosa, e a apresentação foi elogiada. O crispy couve, mais comum na culinária japonesa à brasileira, sobrou um pouco.

Nome: Bárbaro Sabor/Ingredientes: pão batata, blend (160g), queijo coalho maçaricado, bacon ao melaço, crispy de couve e maionese da casa Valor: R$31,90 Onde pedir: WhatsApp (71) 9 9952-6483 ou pink-burger-beer-9.goomer.app. Instagram: @tonapinnk

"Curti demais a maionese da casa, com certeza foi uma boa aposta. O bacon ao melaço trouxe um agridoce ao hambúrguer muito bom, ao meu ver é um ponto positivo, eles precisam avaliar se os clientes deles no geral curtem essa mistura. A apresentação e textura estavam 'ok' para um hambúrguer de delivery." Ivo Souza Influencer do @Salvadordicas

10º Classe A Burger

Hambúrguer Classe A Crédito: Marina Silva/CORREIO

Curiosamente, o "gran finale" fecha esta lista. O blend de costelinha é o grande diferencial dessa opção. O pão de batata também ganhou elogios. A mistura de tomate, molho pesto e cream cheese trouxe um gostinho de pizza - cada paladar interpreta isso de um jeito.

Nome: Gran Finale Sabor/Ingredientes: pão artesanal de batata, tomate seco, molho pesto da casa, blend de costelinha (160g), muçarela, finalizado com cream cheese, barbecue e pétalas de manjericão. Valor: R$ 26,90 (whatsapp)/ R$ 31,90 (iFood) Onde pedir: iFood ou Whatsapp (71) 9 8660-3155. Instagram: @classeaburger_

"No caso desse, quem vê a cara vê também o coração. As folhas de manjericão enfeitando o hambúrguer em suas laterais anunciam um delicioso molho pesto que fez presente já na primeira mordida. Isso foi um diferencial muito marcante no concorrente e trouxe um frescor em meio ao turbilhão de proteínas" Saulo Miguez Repórter do CORREIO

Conheça os jurados

Jurados do CORREIO experimenta, categoria hamburguer Crédito: Marina Silva/CORREIO

Da esquerda para a direita: Ivo Souza, influencer do @SalvadorDicaas; Peu Mesquita, chef executivo do grupo Soho e dos restaurantes Pepo, Fira e Lafayette (@peumesquita); Larissa d'Eça, influencer do As Melhores Coisas de Salvador (@asmelhorescoisasdesalvador); Emanuele Nascimento, chef açougueira (@chefemanuelenascimento); Linda Bezerra, editora-chefe do CORREIO; Thaissa Brandão, influencer do Comer e Beber em Salvador (@comerebeberemsalvador); Saulo Miguez, repórter do CORREIO; Carol Cerqueira, repórter do CORREIO.

