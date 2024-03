ESCOLHA O SEU

Só os TOPs: conheça os 10 melhores ovos de Páscoa de 2024

Jurados especializados provaram 30 ovos e, nesta lista, veja quais são os favoritos

Publicado em 16 de março de 2024 às 05:00

Os melhores ovos de Páscoa de 2024 Crédito: Sora Maia/CORREIO

Uma coisa é certa: os ovos de Páscoa favoritos deste ano são brancos — sim, é chocolate —, inovadores e vão te marcar.

Os 10 ovos de Páscoa mais deliciosos de Salvador foram eleitos na última terça-feira (12), por nove jurados (conheça abaixo). Entre eles, estão professores e influenciadores de gastronomia, e jornalistas do CORREIO.

A disputa aconteceu entre 30 ovos, que foram escolhidos entre as principais confeitarias baianas ou com produção local. Os chocolates foram provados por paladares dos mais técnicos aos mais adocicados.

Pela mesa, o chocolate branco se destacou - foi a base de 14 concorrentes - por ser mais neutro e, por isso, realçar os trufados e recheios.

"Leva manteiga de cacau, leite e açúcar. Diferente do chocolate preto, que leva sólidos do cacau, que dão essa coloração e gosto mais expressivo", explicou a coordenadora do curso de gastronomia da Unifacs, Luísa Talento.

As notas finais consideraram diferentes pesos para quatro critérios: sabor (peso 4), apresentação (peso 2), inovação (peso 2) e textura (peso 2). Depois de uma média ponderada das notas de cada jurado, realizamos uma média simples para chegar às notas finais.

E foi aí que o ovo branco com goiabada cascão e queijo parmesão levou a melhor. Mas não torça o nariz. "É um sabor clássico em um novo formato", afirmou Linda Bezerra, editora-chefe do CORREIO e uma das juradas.

A vitória dele marcou o retorno da nossa tradicional prova de ovos, depois de uma pausa forçada pela pandemia. Quem esperava favoritismo do pistache, tendência desde o ano passado, saiba que ele passou longe dos queridinhos da mesa, decorada pela Home Center Ferreira Costa. Os itens temáticos de decoração e as louças usados na montagem são vendidos pela loja.

Os 30 ovos foram dispostos numa mesa no meio da redação - apenas com números de identificação. Após uma breve descrição, cada um dos jurados foi convidado a experimentar e dar as notas numa ficha impressa. Cada participante disponibilizou dois ovos - um ficou intacto para a avaliação da aparência/apresentação, sem qualquer marca ou símbolo que remetesse ao fabricante, e outro foi partido para as provas.

Veja a lista dos melhores ovos abaixo. Tem opção para todos os gostos - e bolsos (custam de R$ 29 a R$ 168).

1º Ovo de goiabada com parmesão (Casa Ópera)

Ovo vencedor, da Casa Ópera Crédito: Sora Maia/CORREIO

O clássico Romeu e Julieta ganhou uma releitura à altura para a Páscoa: chocolate branco com pingos de goiabada cascão e parmesão crocante. A primeira nota de sabor é doce, depois o ácido da goiaba e o salgado do parmesão chegam para equilibrar os sabores. O agridoce se demora na boca e você vai querer um pedaço atrás do outro. Foi o primeiro ovo a acabar na bancada em que foram enfileirados os 30 ovos que concorreram — e isso deve dizer algo.

Preço: R$ 135 | Prazo final de encomenda: Até quando durar o estoque. | Onde encontrar: Encomendas pelo site casaopera.goomer.app, telefone 71992830730 e Instagram (@casaopera)| Peso médio: 310 gramas.

2º Ovo de Maracujá (Jeanne Garcia)

Ovo da confeitaria Jeanne Garcia Crédito: Sora Maia/CORREIO

A sutileza do chocolate branco ganha frescor com o coulis (molho fino) de maracujá, brigadeiro de cream cheese e crumble de castanha de caju. "Muito bom" foi o que os jurados mais disseram sobre esse ovo.

Preço: R$ 98,00| Prazo final de encomenda: até dia 25/03/24 | Onde encontrar: Instagram (@jeannegarciaconfeitaria) e link do whatsapp: wa.me/message/HMX32TEDT5LCF1 | Peso médio: 350g

3º Ovo Lemon Blondie (Petrina Cabral)

Ovo com geleia de limão de Petrina Cabral Crédito: Sora Maia/CORREIO

O equilíbrio perfeito entre o cítrico e o doce. A geleia de limão, na acidez certa, é balanceada pelo recheio de brigadeiro de cream cheese e blondies (brownie de chocolate branco) com mirtilo, no ponto da doçura.

Preço: R$ 92 | Prazo final de encomenda: 27 de março| Onde encontrar: @petrinacabral_ ou pelo WhatsApp 71 99242-4692| Peso médio: 500 gramas.

4º Ovo de caramelo com Flor de Sal e Brownie (Mairoca)

Ovo de caramelo com flor de sal da Mairoca Crédito: Sora Maia/CORREIO

Nenhum dos jurados acreditou que esse ovo não leva açúcar, nem leite, nem glúten. Produzido com chocolate 70%, o caramelo com flor de sal e brownie são deliciosamente surpreendentes - e não só para a legião fit.

Preço: R$ 80 (app Mairoca) | R$ 100 (iFood) | Prazo final de encomenda: 30 de março| Onde encontrar: Aplicativo Mairoca e Ifood| Peso médio: 360 gramas | Instagram: @mairocaoficial.

5º Ovo caramelo (Tortarelli)

Ovo de caramelo da Tortarelli Crédito: Sora Maia/CORREIO

Uma explosão de caramelo, sem ser enjoativo - sim, é possível. Nele, o chocolate branco ganhou a cor e doçura caramelizada do açúcar de coco, com flocos caramelizados que dão crocância ao ovo e recheio de caramelo e flor de sal.

Preço: R$ 168,00 | Prazo final de encomenda: 30 de março| Onde encontrar: Tortarelli Pituba, Tortarelli Delivery (3344-2022) ou www.tortarelli.com.br| Peso médio: 400 gramas | Instagram: @tortarelli.

6º Ovo com recheio olho de sogra (Engenhando doces)

Ovo com casca chocolate 70%, recheio olho de sogra da Engenhando Doces Crédito: Sora Maia/ CORREIO

Um ovo "nostálgico", como observaram alguns jurados. Mas não só. O docinho brasileiríssimo de beijinho dentro de uma ameixa seca, que vem no recheio e em cima do ovo, é equilibrado pela casca de chocolate amargo.

"Nunca imaginei esse recheio num ovo de Páscoa. Não é meu doce favorito, mas é pura nostalgia. Combinação perfeita", detalha Thais Borges, repórter do Jornal CORREIO e uma das juradas.

Preço: R$ 85| Prazo final de encomenda: 25 de março | Onde encontrar: Whatsapp (71) 99385-7770 | Peso médio: 550 gramas I @engenhandodoces

7° Ovo trufado com doce de buriti (Thiago Sá)

Chocolate ao leite da Bahia Cacau, trufado com doce de buriti por Thiago Sá Crédito: Sora Maia/ CORREIO

O ovo que mais dividiu os jurados. O doce de buriti, clássico do norte e nordeste, é o que torna esse ovo especial. A acidez é suavizada pelo chocolate ao leite. Ame ou não, não dá para ser indiferente a ele.

Preço: R$109,90| Prazo final de encomenda: 27 de março | Onde encontrar: Presencialmente na confeitaria, na Pituba, ou no Wpp 71996621718 | Peso médio: 300 gramas. | Instagram: @confeitariathiagosa

8° Meio ovo de corte gold Callebaut (A gauchinha)

Meio ovo de corte gold Callebaut da Gauchinha Crédito: Sora Maia/ CORREIO

A casca de chocolate belga meio amarga é trufada com brigadeiro branco e um doce a base de amendoim de amêndoas (o cricri). O sabor tostado do crocante é um ponto alto desse sabor. Surpreende.

Preço: R$ 197| Prazo final de encomenda: encomendas pelo whatsapp 71 99249-5186| Peso médio: 450 gramas I @agauchinhaconfeitaria

9° Ovo Renascer de Gongogi (Adoçaeh)

Ovo Renascer de Gongogi da Adoçaeh Crédito: Sora Maia/ CORREIO

O ovo em formato de cacau remete às origens regionais dele: o chocolate meio amargo 70% é produzido em Gongogi, no sul da Bahia, e recheado com cocada (não de coco, mas de nibs) com cacau 100% artesanal. Sabor e raízes caminharam juntos.

Preço: R$ 90| Onde encontrar: Whatsapp: (71) 98235-1593|Prazo final de encomenda: 20 de março| Peso médio: 300 g (peso da casca) | Instagram: @adocaeh

10° Ovo de colher Sertão ao Litoral (Camucaju)

Ovo de colher Sertão ao Litoral da Camucaju Crédito: Sora Maia/ CORREIO

Mais um ovo bem regional: a casca crocante de chocolate branco, com tapioca e coco queimado, ainda leva beijinho de coco queimado, coberto com fitas de coco e mais tapioca. Doce com refrescância.

Preço: R$ 29,90 a 84,90| Onde encontrar: Whatsapp (71) 9 9187-4443 |Prazo final de encomenda: 30 de março | Peso médio: 500 gramas. | Instagram: @camucaju.confeitaria

Conheça o júri de 2024

Os jurados da prova de 2024 Crédito: Sora Maia/CORREIO

Fernanda Varela (de pé, com blusa preta) - subeditora Jornal CORREIO |Luísa Talento (de pé, com camisa verde) - coordenadora do curso de gastronomia da Unifacs (@luisatalento) | Jailana Moura (de pé, vestido azul) - influenciadora do @ondecomeremsalvador | Linda Bezerra (de pé, roupa verde) - editora-chefe do Jornal CORREIO.