CHOCOLATE

Conheça 20 ovos de Páscoa que participaram do concurso de melhores de 2024

Degustação promovida pelo CORREIO teve 30 concorrentes; saiba onde encomendar

Publicado em 16 de março de 2024 às 05:00

Ao todo, 30 ovos foram avaliados na degustação, como o de John Delícias, Dengo e Atelier Bombom Crédito: Sora Maia/CORREIO

A degustação que escolheu os 10 melhores ovos de Páscoa de 2024 na Bahia contou com 30 representantes de marcas locais ou produzidas no estado. Entre os participantes, havia desde representantes de tendências gastronômicas atuais até amargos e tradicionais.

O evento contou com a parceria da Home Center Ferreira Costa, que fez a montagem e a desmontagem da mesa, além de ter cedido itens de decoração, pratos de louça e talheres.

Itens de decoração, assim como montagem e desmontagem da mesa, ficaram a cargo da Home Center Ferreira Costa Crédito: Sora Maia/CORREIO

Além dos 10 mais bem colocados pelo júri, confira 20 marcas que também participaram da degustação e saiba onde encomendar cada ovo. A lista segue ordem alfabética.

Confira a lista completa

Almacen Pepe

Ovo de pistache do Almacen Pepe Crédito: Sora Maia/CORREIO

Ovo artesanal de pistache com recheio de brigadeiro de pistache. Na cobertura, tem pedaços de pistache crocante.

Peso médio: 350g/ Preço por quilo: 204,75. Para encomendas e reservas, entre em contato com (71) 98173-6847. É possível comprar em todas as lojas Almacen Pepe até o último dia de Páscoa. Confira mais no site.

Ana Flávia Confeitaria

O ovo sequilhudo de Ana Flávia Confeitaria Crédito: Sora Maia/CORREIO

Ovo Sequilhudo: casca sabor chocolate meio amargo recheada com brigadeiro 50% cacau, creme de chocolate branco caramelizado, castanhas de caju e sequilhos artesanais.

Peso médio: 400-430g. Aceita encomendas até o dia 25 ou enquanto tiver disponibilidade de produção. Informações também pelo instagram.

Preço R$ 82,90

Anabel Confeitaria

Ovo de brigadeiro com sequilho de Anabel Confeitaria Crédito: Sora Maia/CORREIO

Ovo de brigadeiro com sequilho. Casca do tipo blend (composta por chocolate ao leite e chocolate meio amargo) e sequilho amanteigado. Tem recheio de brigadeiro feito com chocolate 50% cacau. A decoração é com rosetas de brigadeiro e sequilhos banhados no chocolate .

Peso: 550g. Aceita encomendas até o dia 26 ou até atingir a capacidade máxima de produção. Informações também pelo instagram.

Preço: R$119,99.

Atelier Bombom

Ovo de pistache do Atelier Bombom Crédito: Sora Maia/CORREIO

Ovo feito com chocolate de pistache e crocante, recheado de creme de pistache artesanal. Segundo a marca, a guloseima é feita com pistaches iranianos selecionados e é 100% natural. A decoração é de chocolate branco, com o o tema Páscoa Flórea, escolhido para a linha deste ano.

Peso médio: 360g. Encomendas podem ser feitas até o dia 26. Informações também pelo instagram.

Preço: 165,00.

Bendito Salgado

Ovo de pudim do Bendito Salgado Crédito: Sora Maia/CORREIO

Ovo de colher Pudim Clássico. Casca feita com chocolate nobre branco com recheio de brigadeiro Gourmet com toque de pudim. O doce é finalizado com pudim e calda de caramelo.

Peso médio: 600g. Pedidos pelo site. Informações também pelo instagram.

Preço: R$ 139,90

Da Vila

Ovo crocante de gianduia Da Vila Crédito: Sora Maia/CORREIO

Ovo Crocante de Gianduia. Feito com banda recheada meio amarga com creme de gianduia crocante. Sem glúten, sem açúcar e sem lactose.

Peso médio: 320g. Encomendas podem ser feitas até o dia 28. Informações também pelo instagram.

Preço: 139,90.

Dengo

Ovo Cacau Amazônia da Dengo Crédito: Sora Maia/CORREIO

Ovo Cacau Amazônia. Feito com chocolate 70% cacau amazônico e amêndoas de cacau caramelizadas, cobertas com chocolate 65% cacau e cacau em pó.

Peso médio: 400g. Compras podem ser feitas nas lojas físicas ou no site.

Preço: R$350.

Doce Encontro

Ovo de pistache da Doce Encontro Crédito: Sora Maia/CORREIO

Ovo Pistache crocante composto por duas cascas de chocolate branco com pistache e crocante de pistache. As cascas são recheadas com brigadeiro cremoso de pistache.

Peso médio: 450g. Aceita pedidos até o dia 28. Mais informações no instagram.

Preço: R$ 105

DoceSi

Ovo Dois Amores da DoceSi Crédito: Sora Maia/CORREIO

Ovo Dois Amores. É um ovo de corte com casca de chocolate ao leite ou meio amargo. O recheio é de brigadeiro de chocolate, sequilho e torta búlgara.

Peso médio: opções de 200g ou de 400g. Aceita encomendas até finalizar os estoques. Maiores informações no instagram.

Preço: R$ 60 (200g)/ R$ 115 (400g)

Dolce Vila

Ovo da Dolce Vila Crédito: Sora Maia/CORREIO

Ovo de caramelo crocante com chocolate ao leite.

Peso 350g. Informações também no instagram.

Preço 89,90.

Healthy por Victoria Cintra

Ovo de pistache da Healthy por Victoria Cintra Crédito: Sora Maia/CORREIO

Ovo de chocolate branco vegano e sem açúcar. Feito com leite sem lactose, pistache, moonsugar, creme de leite sem lactose e pasta de pistache sem açúcar.

Peso médio: 250g. Encomendas podem ser feitas até o dia 24. Informações também pelo instagram.

Preço: 219.

John Delícias

Ovo de uvas do John Delícias Crédito: Sora Maia/CORREIO

Casca de chocolate meio amargo, recheio cremoso de ninho com uvas e cobertura de ganache de chocolate pintada de dourado.

Peso médio: 450g. Informações para encomendas no instagram.

Preço: R$ 70.

Junia Franco Confeitaria

Ovo Biscoff crocante de Junia Franco Confeitaria Crédito: Sora Maia/CORREIO

Ovo Biscoff crocante. Tem casca de chocolate branco com pedaços de biscoito lótus. É recheado com creme de chocolate branco assado, biscoito lótus e crocante de chocolate branco com biscoito.

Peso : 350g. Pedidos até o dia 27. Informações também no instagram.

Preço: R$ 159.

Le Lapin

Ovo borboleta da Le Lapin Crédito: Sora Maia/ CORREIO

Ovo borboleta: chocolate branco Callebaut recheado com ganache de maracujá, gel de framboesa e crocante de avelã.

Peso médio: 550g. Encomendas até o dia 23. Informações também pelo instagram.

Preço: R$ 189,90

Mendoá

Ovo de Páscoa 50% de cacau com Nibs da Mendoá Crédito: Sora Maia/ CORREIO

Chocolate branco combinado com flocos de amêndoas finas de cacau 50% com Nibs.

Peso: 300g. Encomendas podem ser feitas até enquanto durar o estoque. Compras também através do site www.mendoachocolates.com.br e do direct do instagram.

R$124,90.

Oxe, como é doce

Ovo Coelhinho da Oxe, como é Doce Crédito: Sora Maia/ CORREIO

Ovo com casca de chocolate com brigadeiro meio amargo, caramelo salgado, sequilho e biscoito decorado.

Peso médio: 380g. Informações sobre encomendas no instagram.

Preço: R$89,90

Pur Doux

Meio ovo de colher de pistache da Pur Doux Patisserie Crédito: Sora Maia/ CORREIO

Meio ovo de colher de pistache. Mousse de pistache, ganache de pistache e farofa de sequilho.

Peso médio: 350g. Encomendas podem ser feitas até o dia 25. Informações no Instagram.

Preço: R$ 90.

Thiana's Cake

Ovo de colher Browninho da Thiana’s Cake Crédito: Sora Maia/ CORREIO

Ovo de colher Browninho. Casca de brownie selada com uma casca de chocolate por dentro. Tem recheio de mousse de leite ninho, uma camada de Nutella, finalizado com leite ninho e gotas de Nutella.

Peso médio: 400g. Encomendas até o dia 29. Informações no Instagram.

Preço: R$ 85.

Tijolinho

Ovo de brownie com sequilho artesanal da Confeitaria Tijolinho Crédito: Sora Maia/ CORREIO

Ovo de brownie com sequilho artesanal. A casca é de brownie de chocolate e o recheio com camadas de brownie, sequilho e creme de brigadeiro preto e branco.

Peso: 350g. Encomendas até o dia 28. Informações no instagram.

Preço: R$ 56,50.

Viva Gula

Ninho com frutas vermelhas da Viva Gula Crédito: Sora Maia/ CORREIO

Casquinha de chocolate branco recheada com brigadeiro de leite ninho, pedaços de bolo amanteigado branco, geleia artesanal de frutas vermelhas e cobertura de frutas frescas (morango, amora e uva roxa).

Peso: 350g. Encomendas até dia 27 através do Whatsapp 71999676671 ou no site. Informações no instagram.