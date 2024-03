CHOCOLATE

Conheça o ovo de biscoito preferido dos jornalistas do CORREIO

Em uma disputa acirradíssima, o Ovo de Páscoa Biscoff da Junia Franco Confeitaria é o 'queridinho' entre os repórteres e editores do jornal, no concurso que elegeu o melhor do ano

Salvador Publicado em 16 de março de 2024 às 13:00

Ovo Biscoff de Junia Franco Confeitaria Crédito: Sora Maia/CORREIO

Um biscoitinho de origem belga a base de canela foi a inspiração da confeiteira Junia Franco para criar o Ovo de Páscoa Biscoff Crocante, o preferido da equipe da redação do CORREIO, que votou durante o concurso que elegeu a versão mais gostosa da Bahia, dando o primeiro lugar ao doce criado pela confeiteira. “Eu sempre gostei do sabor do biscoito Lótus e já estávamos pensando há uns meses em adicioná-lo ao nosso cardápio de doces finos. Como a Páscoa é um momento de lançar novos produtos e observar a reação e aceitação dos nossos clientes, resolvemos criar esse ovo para testar a sua aceitabilidade e já estou muito animada com a repercussão”, comemorou.

O Biscoff Crocante foi um dos 30 participantes da disputa que envolveu docerias e confeitarias baianas e a nossa curiosidade não só de descobrir, mas experimentar também, antes mesmo do coelhinho da Páscoa, onde encontrar os melhores chocolates. No total, 29 repórteres e editores da redação votaram no seu preferido. Sete deles foram conquistados pelo sabor do Biscoff Crocante. Em segundo lugar, numa competição acirradíssima, veio o Ovo Goiabada com Parmesão da Casa Ópera, não por um acaso, o campeão na escolha do júri técnico e de convidados.

“Com este ovo, quis transmitir a experiência de um sabor único e sofisticado. A combinação do chocolate branco e dos biscoitos proporciona uma experiência sensorial inesquecível, perfeita para celebrar a Páscoa com um toque de requinte. Foi uma receita que desenvolvi através de experimentações e combinações que fizemos na nossa cozinha. Conseguimos chegar a um equilíbrio perfeito entre o chocolate branco assado que contém notas de caramelo e o sabor das especiarias do biscoito Lótus”.

